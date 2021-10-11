https://ria.ru/20211011/dtp-1754086702.html
В Московской области в ДТП пострадали пять человек
В Московской области в ДТП пострадали пять человек - РИА Новости, 11.10.2021
В Московской области в ДТП пострадали пять человек
Пять человек пострадали на автодороге в Подмосковье при ДТП двух автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:50
2021-10-11T18:50
2021-10-11T18:50
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
hyundai motor
volkswagen group
авто
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пять человек пострадали на автодороге в Подмосковье при ДТП двух автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД."Время 15:34, 5-й километр автодороги Северный обход Одинцово, столкнулись Volkswagen и Hyundai, пять человек пострадали", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211010/ostanovka-1753922885.html
одинцово
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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), hyundai motor, volkswagen group, авто
В Московской области в ДТП пострадали пять человек
В Московской области пострадали пять человек при столкновении двух автомобилей