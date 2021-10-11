https://ria.ru/20211011/dtp-1754086702.html

В Московской области в ДТП пострадали пять человек

В Московской области в ДТП пострадали пять человек - РИА Новости, 11.10.2021

В Московской области в ДТП пострадали пять человек

Пять человек пострадали на автодороге в Подмосковье при ДТП двух автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T18:50

2021-10-11T18:50

2021-10-11T18:50

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

hyundai motor

volkswagen group

авто

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пять человек пострадали на автодороге в Подмосковье при ДТП двух автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД."Время 15:34, 5-й километр автодороги Северный обход Одинцово, столкнулись Volkswagen и Hyundai, пять человек пострадали", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211010/ostanovka-1753922885.html

одинцово

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), hyundai motor, volkswagen group, авто