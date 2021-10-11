https://ria.ru/20211011/dtp-1754076443.html

В Москве Mercedes сбил женщину с ребенком на нерегулируемой "зебре"

В Москве Mercedes сбил женщину с ребенком на нерегулируемой "зебре" - РИА Новости, 11.10.2021

В Москве Mercedes сбил женщину с ребенком на нерегулируемой "зебре"

Водитель автомобиля Mercedes на востоке Москвы, сбил маму и 6-летнего ребенка, переходивших дорогу по нерегулируемой "зебре", сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T18:03

2021-10-11T18:03

2021-10-11T18:03

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Водитель автомобиля Mercedes на востоке Москвы, сбил маму и 6-летнего ребенка, переходивших дорогу по нерегулируемой "зебре", сообщает пресс-служба столичной ГИБДД."Только что на 16-й Парковой улице у дома 6, водитель автомобиля "Мерседес" совершил наезд на маму и 6-летнего ребенка, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении. Уточняется, что мама и ребенок, по предварительным данным, госпитализированы с ссадинами и ушибами.В столичной Госавтоинспекции напомнили пешеходам о необходимости использовать световозвращающие элементы, а автомобилистам - о необходимости быть внимательнее при приближении к пешеходным переходам.

https://ria.ru/20210911/podrostok-1749708785.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, авто