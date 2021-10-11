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В Москве Mercedes сбил женщину с ребенком на нерегулируемой "зебре"
В Москве Mercedes сбил женщину с ребенком на нерегулируемой "зебре" - РИА Новости, 11.10.2021
В Москве Mercedes сбил женщину с ребенком на нерегулируемой "зебре"
Водитель автомобиля Mercedes на востоке Москвы, сбил маму и 6-летнего ребенка, переходивших дорогу по нерегулируемой "зебре", сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:03
2021-10-11T18:03
2021-10-11T18:03
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Водитель автомобиля Mercedes на востоке Москвы, сбил маму и 6-летнего ребенка, переходивших дорогу по нерегулируемой "зебре", сообщает пресс-служба столичной ГИБДД."Только что на 16-й Парковой улице у дома 6, водитель автомобиля "Мерседес" совершил наезд на маму и 6-летнего ребенка, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении. Уточняется, что мама и ребенок, по предварительным данным, госпитализированы с ссадинами и ушибами.В столичной Госавтоинспекции напомнили пешеходам о необходимости использовать световозвращающие элементы, а автомобилистам - о необходимости быть внимательнее при приближении к пешеходным переходам.
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происшествия, москва, авто
В Москве Mercedes сбил женщину с ребенком на нерегулируемой "зебре"
В Москве Mercedes сбил женщину и ее сына на нерегулируемой "зебре"