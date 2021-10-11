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Пассажиров Mercedes, попавшего в ДТП с участием Собчак, вызовут на допрос
Пассажиров Mercedes, попавшего в ДТП с участием Собчак, вызовут на допрос - РИА Новости, 11.10.2021
Пассажиров Mercedes, попавшего в ДТП с участием Собчак, вызовут на допрос
На допрос после ДТП с участием автомобиля, на котором ехала телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, вызовут всех находившихся в салоне... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:47
2021-10-11T19:30
происшествия
сочи
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
ксения собчак
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На допрос после ДТП с участием автомобиля, на котором ехала телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, вызовут всех находившихся в салоне "Мерседеса", в том числе и саму Ксению, следует из сообщения пресс-центра МВД РФ."В Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве направлено поручение о производстве отдельных следственных действий, в частности, о вызове для допроса в качестве свидетелей всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля "Мерседес", - говорится в сообщении.Также в сообщении говорится, что расследование уголовного дела взято на контроль руководством Следственного департамента МВД России."В ходе предварительного расследования проведен комплекс следственных действий: осмотр места происшествия, допросы подозреваемого и свидетелей, назначены судебные медицинские экспертизы в отношении пассажиров автомобиля "Фольксваген", - также говорится в сообщении.Mercedes, в котором была телеведущая, 9 октября при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Собчак, как писали СМИ, спешно покинула место ДТП.На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, как ведущая самостоятельно заходит в VIP-терминал сочинского аэропорта примерно через 40 минут после происшествия, держась за голову. Видимых повреждений у нее нет.Водитель Mercedes признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.
https://ria.ru/20211011/sobchak-1754055752.html
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Водитель Олег Цой покидает здание суда, игнорируя журналистов
Водитель Mercedes Олег Цой, который вёз Ксению Собчак в аэропорт и стал участником смертельного ДТП, после суда отказался отвечать на вопросы журналистов.
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происшествия, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, ксения собчак
16:47 11.10.2021 (обновлено: 19:30 11.10.2021)
 
Пассажиров Mercedes, попавшего в ДТП с участием Собчак, вызовут на допрос

МВД допросит Собчак по делу о ДТП с участием Mercedes в Сочи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На допрос после ДТП с участием автомобиля, на котором ехала телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, вызовут всех находившихся в салоне "Мерседеса", в том числе и саму Ксению, следует из сообщения пресс-центра МВД РФ.
"В Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве направлено поручение о производстве отдельных следственных действий, в частности, о вызове для допроса в качестве свидетелей всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля "Мерседес", - говорится в сообщении.
Также в сообщении говорится, что расследование уголовного дела взято на контроль руководством Следственного департамента МВД России.
"В ходе предварительного расследования проведен комплекс следственных действий: осмотр места происшествия, допросы подозреваемого и свидетелей, назначены судебные медицинские экспертизы в отношении пассажиров автомобиля "Фольксваген", - также говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
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Очевидец рассказал подробности ДТП в Сочи с участием Собчак
Mercedes, в котором была телеведущая, 9 октября при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Собчак, как писали СМИ, спешно покинула место ДТП.
На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, как ведущая самостоятельно заходит в VIP-терминал сочинского аэропорта примерно через 40 минут после происшествия, держась за голову. Видимых повреждений у нее нет.
Водитель Mercedes признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.
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