https://ria.ru/20211011/dtp-1754057401.html

Пассажиров Mercedes, попавшего в ДТП с участием Собчак, вызовут на допрос

Пассажиров Mercedes, попавшего в ДТП с участием Собчак, вызовут на допрос - РИА Новости, 11.10.2021

Пассажиров Mercedes, попавшего в ДТП с участием Собчак, вызовут на допрос

На допрос после ДТП с участием автомобиля, на котором ехала телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, вызовут всех находившихся в салоне... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:47

2021-10-11T16:47

2021-10-11T19:30

происшествия

сочи

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

ксения собчак

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На допрос после ДТП с участием автомобиля, на котором ехала телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, вызовут всех находившихся в салоне "Мерседеса", в том числе и саму Ксению, следует из сообщения пресс-центра МВД РФ."В Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве направлено поручение о производстве отдельных следственных действий, в частности, о вызове для допроса в качестве свидетелей всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля "Мерседес", - говорится в сообщении.Также в сообщении говорится, что расследование уголовного дела взято на контроль руководством Следственного департамента МВД России."В ходе предварительного расследования проведен комплекс следственных действий: осмотр места происшествия, допросы подозреваемого и свидетелей, назначены судебные медицинские экспертизы в отношении пассажиров автомобиля "Фольксваген", - также говорится в сообщении.Mercedes, в котором была телеведущая, 9 октября при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Собчак, как писали СМИ, спешно покинула место ДТП.На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, как ведущая самостоятельно заходит в VIP-терминал сочинского аэропорта примерно через 40 минут после происшествия, держась за голову. Видимых повреждений у нее нет.Водитель Mercedes признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

https://ria.ru/20211011/sobchak-1754055752.html

https://ria.ru/20211011/sobchak-1753937293.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Водитель Олег Цой покидает здание суда, игнорируя журналистов Водитель Mercedes Олег Цой, который вёз Ксению Собчак в аэропорт и стал участником смертельного ДТП, после суда отказался отвечать на вопросы журналистов. 2021-10-11T16:47 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, ксения собчак