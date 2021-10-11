https://ria.ru/20211011/dtp-1754018468.html

Число ДТП в Подмосковье снизилось на 40% за последние пять лет

Число ДТП в Подмосковье снизилось на 40% за последние пять лет - РИА Новости, 11.10.2021

Число ДТП в Подмосковье снизилось на 40% за последние пять лет

Число ДТП в Подмосковье за последние пять лет сократилось на 40%, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T14:10

2021-10-11T14:10

2021-10-11T14:10

новости подмосковья

дтп

московская область (подмосковье)

угибдд

виктор кузнецов

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Число ДТП в Подмосковье за последние пять лет сократилось на 40%, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева."Недавно президент обратил внимание на высокий уровень аварийности на дорогах. В Подмосковье эту проблему решают комплексно - ликвидируют опасные перекрестки и железнодорожные переезды, разделяют ограждениями потоки движения машин, устанавливают современное освещение трасс, развивают системы автоматической фиксации нарушений, строят тротуары и подходы к автобусным остановкам. Благодаря принятым мерам за последние 5 лет удалось снизить число ДТП на 40 % и сохранить более 400 жизней людей",- говорится в сообщении.Также сообщается, что порядок на дорогах Московской области помогает поддерживать в том числе и спецбатальон ДПС ГИБДД Подмосковья на двухколесной технике. Губернатор передал начальнику УГИБДД ГУМВД России по Московской области Виктору Кузнецову ключи от 19 мотоциклов BMW и пообщался с инспекторами. Мототехника оснащена всем необходимым для работы: шлемами для защиты, светосигнальной установкой с громкоговорителем, системой видеонаблюдения, сигнальным световым табло."Сотрудники Госавтоинспекции на мотоциклах всегда вызывают интерес, поэтому они также занимаются и пропагандой безопасности дорожного движения. Особенно большой интерес проявляют дети, поэтому в следующем году больше 150 мотоциклов выйдет контролировать дорожную обстановку на территории Подмосковья. Уверен, что это позволит нам снизить аварийность на дорогах области",- цитируются в сообщении слова Кузнецова.По данным в сообщении, число ДТП с участием мотоциклистов за последние 5 лет удалось снизить на 32%.

https://realty.ria.ru/20211011/gaz-1753983595.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, московская область (подмосковье), угибдд, виктор кузнецов