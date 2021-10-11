https://ria.ru/20211011/dtp-1753961175.html

Потерпевшую в ДТП с участием Собчак перевезут в Москву, сообщил источник

Потерпевшую в ДТП с участием Собчак перевезут в Москву, сообщил источник - РИА Новости, 11.10.2021

Потерпевшую в ДТП с участием Собчак перевезут в Москву, сообщил источник

Состояние пассажирки Volkswagen, пострадавшей в ДТП в Сочи с участием машины, в которой ехала телеведущая Ксения Собчак, немного улучшилось, ее спецбортом... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:30

2021-10-11T10:30

2021-10-11T12:24

происшествия

москва

ксения собчак

volkswagen group

адлер

россия

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СОЧИ, 11 окт — РИА Новости. Состояние пассажирки Volkswagen, пострадавшей в ДТП в Сочи с участием машины, в которой ехала телеведущая Ксения Собчак, немного улучшилось, ее спецбортом доставят в Москву в госпиталь имени Бурденко, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Mercedes, пассажиром которого была Собчак, 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, а тот по инерции — с микроавтобусом. Пассажир Volkswagen скончался на месте, еще два человека попали в больницу, одна из них в тяжелом состоянии. Собчак, как писали СМИ, спешно покинула место ДТП на такси. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, она не является потерпевшей по данному делу."Пациентка жива, с незначительным улучшением. Планируется санитарная авиация спецбортом в ФГБУ "Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко", — сказала собеседница агентства.Собчак ранее написала в своем канале в телеграме, что у пострадавшей травма головы, легких и бедра, ей удалили селезенку.В отношении водителя Mercedes возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Водитель признал свою вину, он находится под подпиской о невыезде, сообщала прокуратура.

https://ria.ru/20211011/sobchak-1753937293.html

москва

адлер

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, ксения собчак, volkswagen group, адлер, россия