Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/dom-1754005222.html
Жильцы рассказали о доме в Москве, из которого выпала женщина с детьми
Жильцы рассказали о доме в Москве, из которого выпала женщина с детьми - РИА Новости, 11.10.2021
Жильцы рассказали о доме в Москве, из которого выпала женщина с детьми
Высотка на севере Москвы, из окна которой выпала женщина с детьми, а также окрестные дома изначально строились для военных, но и гражданские здесь покупают... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:23
2021-10-11T13:54
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754004365_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_218482f877f78c11c7ff11aea28d47d2.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Высотка на севере Москвы, из окна которой выпала женщина с детьми, а также окрестные дома изначально строились для военных, но и гражданские здесь покупают квартиры, рассказали РИА Новости местные жители."Эти все дома - это военный городок, хотя обычные люди тоже покупают. Но изначально это был военный городок", - заявил парень, вышедший погулять с собаками и узнавший о произошедшем от корреспондента агентства.Эту информацию подтвердили ещё двое жильцов. По словам одного из них, все эти дома были построены по заказу министерства обороны ещё в 2011 году, а тот, где проживала погибшая, был сдан последним."Да, здесь их (военных - ред.) много живёт, семьями", - добавила местная жительница.Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что около жилого дома на улице Левобережной были обнаружены тела женщины 1987 года рождения и двух детей 2018 и 2021 годов рождения.СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних". По предварительным данным, женщина самостоятельно взяла детей на руки.
https://ria.ru/20211010/ostanovka-1753922885.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры у дома на севере Москвы, где из окна выпала женщина с двумя детьми
Кадры у дома на севере Москвы, где из окна выпала женщина с двумя детьми
2021-10-11T13:23
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754004365_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_70d2cf4bfc9e20d25d29b43a6c6709c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
13:23 11.10.2021 (обновлено: 13:54 11.10.2021)
 
Жильцы рассказали о доме в Москве, из которого выпала женщина с детьми

Дом в Москве, из которого выпала женщина с двумя детьми, строился для военных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Высотка на севере Москвы, из окна которой выпала женщина с детьми, а также окрестные дома изначально строились для военных, но и гражданские здесь покупают квартиры, рассказали РИА Новости местные жители.
"Эти все дома - это военный городок, хотя обычные люди тоже покупают. Но изначально это был военный городок", - заявил парень, вышедший погулять с собаками и узнавший о произошедшем от корреспондента агентства.
Эту информацию подтвердили ещё двое жильцов. По словам одного из них, все эти дома были построены по заказу министерства обороны ещё в 2011 году, а тот, где проживала погибшая, был сдан последним.
"Да, здесь их (военных - ред.) много живёт, семьями", - добавила местная жительница.
Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что около жилого дома на улице Левобережной были обнаружены тела женщины 1987 года рождения и двух детей 2018 и 2021 годов рождения.
СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних". По предварительным данным, женщина самостоятельно взяла детей на руки.
Оперативные службы на месте ДТП, где женщина погибла под колесами электробуса на площади Киевского вокзала - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 21:26
В Москве погибла женщина после удара прохожего, попав под автобус
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45В России могут ужесточить проверки при получении разрешения на оружие
04:34Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев
04:09Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему
04:09Врач назвала самый важный элемент для иммунитета
03:57Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
03:47Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
03:37Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
03:29ГЛОНАСС перестанет использовать "советское" время
03:27Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
03:18Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году
03:15Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
03:09На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
03:00Эксперт дал совет, как улучшить кредитную историю перед ипотекой
02:45В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
02:17Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
02:11Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
02:08Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19
01:57На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
01:52В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине анекдотической
01:38FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
Лента новостейМолния