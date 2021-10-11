https://ria.ru/20211011/dom-1754005222.html

Жильцы рассказали о доме в Москве, из которого выпала женщина с детьми

Жильцы рассказали о доме в Москве, из которого выпала женщина с детьми - РИА Новости, 11.10.2021

Жильцы рассказали о доме в Москве, из которого выпала женщина с детьми

Высотка на севере Москвы, из окна которой выпала женщина с детьми, а также окрестные дома изначально строились для военных, но и гражданские здесь покупают... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:23

2021-10-11T13:23

2021-10-11T13:54

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Высотка на севере Москвы, из окна которой выпала женщина с детьми, а также окрестные дома изначально строились для военных, но и гражданские здесь покупают квартиры, рассказали РИА Новости местные жители."Эти все дома - это военный городок, хотя обычные люди тоже покупают. Но изначально это был военный городок", - заявил парень, вышедший погулять с собаками и узнавший о произошедшем от корреспондента агентства.Эту информацию подтвердили ещё двое жильцов. По словам одного из них, все эти дома были построены по заказу министерства обороны ещё в 2011 году, а тот, где проживала погибшая, был сдан последним."Да, здесь их (военных - ред.) много живёт, семьями", - добавила местная жительница.Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что около жилого дома на улице Левобережной были обнаружены тела женщины 1987 года рождения и двух детей 2018 и 2021 годов рождения.СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних". По предварительным данным, женщина самостоятельно взяла детей на руки.

https://ria.ru/20211010/ostanovka-1753922885.html

москва

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2021

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Кадры у дома на севере Москвы, где из окна выпала женщина с двумя детьми Кадры у дома на севере Москвы, где из окна выпала женщина с двумя детьми 2021-10-11T13:23 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)