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На Алтае завели дело из-за истязаний детей в приемной семье

На Алтае завели дело из-за истязаний детей в приемной семье - РИА Новости, 11.10.2021

На Алтае завели дело из-за истязаний детей в приемной семье

Следователи возбудили уголовное дело после истязания четверых детей, живших в приемной семье на Алтае, сообщат СК РФ. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:16

2021-10-11T15:16

2021-10-11T15:31

происшествия

алтайский край

крутихинский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после истязания четверых детей, живших в приемной семье на Алтае, сообщат СК РФ.По данным ведомства, с 2019 по октябрь 2021 года в приемной семье в Крутихинском районе находились четверо несовершеннолетних мальчиков. По данным следствия, мальчики - 2007, 2008 и 2010 годов рождения. Уточняется, что на протяжении долгого времени члены семьи опекунов систематически избивали детей и причиняли им психические страдания. Не выдержав истязаний, мальчики сбежали из семьи. В настоящее время они находятся в одном из детских учреждений края."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего, совершенное в отношении двух и более лиц)", - говорится в сообщении.Как уточняется на сайте СК, в настоящее время следователь допрашивает потерпевших и свидетелей произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Кроме того, будет дана юридическая оценка должностным лицам органов системы профилактики на предмет надлежащего исполнения обязанностей по работе с замещающими семьями.

https://ria.ru/20211011/ombudsmen-1754010504.html

алтайский край

крутихинский район

россия

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происшествия, алтайский край, крутихинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия