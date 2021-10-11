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СК завел дело об убийстве малолетних после ЧП на севере Москвы
СК завел дело об убийстве малолетних после ЧП на севере Москвы - РИА Новости, 11.10.2021
СК завел дело об убийстве малолетних после ЧП на севере Москвы
Женщина выпала из окна на севере Москвы с двумя детьми, все погибли, возбуждено дело об убийстве малолетних, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:53
2021-10-11T11:53
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Женщина выпала из окна на севере Москвы с двумя детьми, все погибли, возбуждено дело об убийстве малолетних, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а,в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних). По данным следствия, 11 октября 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Левобережной в городе Москве, обнаружено тело женщины и двух малолетних детей с травмами характерными при падении с высоты", - сказала Иванова.По предварительным данным, женщина самостоятельно взяла детей на руки.В настоящее время правоохранители работают на месте происшествия, допрашиваются соседи.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
11:53 11.10.2021
 
СК завел дело об убийстве малолетних после ЧП на севере Москвы

СК завел дело об убийстве малолетних после падения женщины с детьми на севере Москвы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Женщина выпала из окна на севере Москвы с двумя детьми, все погибли, возбуждено дело об убийстве малолетних, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а,в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних). По данным следствия, 11 октября 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Левобережной в городе Москве, обнаружено тело женщины и двух малолетних детей с травмами характерными при падении с высоты", - сказала Иванова.
По предварительным данным, женщина самостоятельно взяла детей на руки.
В настоящее время правоохранители работают на месте происшествия, допрашиваются соседи.
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Юлия Иванова
 
 
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