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СК завел дело об убийстве малолетних после ЧП на севере Москвы

СК завел дело об убийстве малолетних после ЧП на севере Москвы - РИА Новости, 11.10.2021

СК завел дело об убийстве малолетних после ЧП на севере Москвы

Женщина выпала из окна на севере Москвы с двумя детьми, все погибли, возбуждено дело об убийстве малолетних, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:53

2021-10-11T11:53

2021-10-11T11:53

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Женщина выпала из окна на севере Москвы с двумя детьми, все погибли, возбуждено дело об убийстве малолетних, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а,в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних). По данным следствия, 11 октября 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Левобережной в городе Москве, обнаружено тело женщины и двух малолетних детей с травмами характерными при падении с высоты", - сказала Иванова.По предварительным данным, женщина самостоятельно взяла детей на руки.В настоящее время правоохранители работают на месте происшествия, допрашиваются соседи.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова