https://ria.ru/20211011/defitsit-1753936957.html

Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа

Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа - РИА Новости, 11.10.2021

Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов призвал Евросоюз наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа в будущем. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T02:26

2021-10-11T02:26

2021-10-11T07:41

экономика

владимир путин

евросоюз

газпром

владимир чижов

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов призвал Евросоюз наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа в будущем.Постпред в беседе с газетой Financial Times напомнил, что президент России Владимир Путин "дал некоторые рекомендации "Газпрому", чтобы тот проявил больше гибкости"."И что-то заставляет меня думать, что "Газпром" прислушается", - отметил ЧижовПо его словам, действия, которые помогут сдержать стремительно растущие оптовые цены, могут произойти "скорее раньше, чем позже".Чижов призвал ЕС относиться к России не как к противнику, а как к партнеру. При этом он подчеркнул, что Москва не заинтересована в скачках цен на газ, так как "это не способствует стабильности": некоторые начинают переходить от газа к углю.По мнению дипломата, энергетическая политика ЕС, а также нежелание некоторых европейских энергетических компаний платить больше для пополнения своих резервов усугубили проблемы блока. Чижов отметил, что на кризис также повлияли постановления Брюсселя, которые вынуждают "Газпром" поставлять часть газа в Европу на условиях свободно торгуемого спотового рынка, а не по долгосрочным контрактам.Дипломат также высказал предположение, что в Старом свете "недооценивают будущую роль газа" как европейского источника энергии.В последние недели наблюдается рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты считают, что резкое повышение стоимости фьючерсов связано с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.Президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна готова помочь стабилизировать ситуацию с энергоносителями. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Москва пытается повлиять на стоимость топлива ради запуска "Северного потока — 2".

https://ria.ru/20211008/gaz-1753762241.html

https://ria.ru/20211006/gaz-1753427649.html

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экономика, владимир путин, евросоюз, газпром, владимир чижов, россия