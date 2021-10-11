02:26 11.10.2021 (обновлено: 07:41 11.10.2021)
Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа
Дипломат Чижов призвал ЕС наладить диалог с Москвой во избежание дефицита газа в будущем
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов призвал Евросоюз наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа в будущем.
Постпред в беседе с газетой Financial Times напомнил, что президент России Владимир Путин "дал некоторые рекомендации "Газпрому", чтобы тот проявил больше гибкости".
"И что-то заставляет меня думать, что "Газпром" прислушается", - отметил Чижов
По его словам, действия, которые помогут сдержать стремительно растущие оптовые цены, могут произойти "скорее раньше, чем позже".
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Чижов призвал ЕС относиться к России не как к противнику, а как к партнеру. При этом он подчеркнул, что Москва не заинтересована в скачках цен на газ, так как "это не способствует стабильности": некоторые начинают переходить от газа к углю.
По мнению дипломата, энергетическая политика ЕС, а также нежелание некоторых европейских энергетических компаний платить больше для пополнения своих резервов усугубили проблемы блока. Чижов отметил, что на кризис также повлияли постановления Брюсселя, которые вынуждают "Газпром" поставлять часть газа в Европу на условиях свободно торгуемого спотового рынка, а не по долгосрочным контрактам.
Дипломат также высказал предположение, что в Старом свете "недооценивают будущую роль газа" как европейского источника энергии.
В последние недели наблюдается рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты считают, что резкое повышение стоимости фьючерсов связано с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна готова помочь стабилизировать ситуацию с энергоносителями. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Москва пытается повлиять на стоимость топлива ради запуска "Северного потока — 2".