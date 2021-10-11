https://ria.ru/20211011/danbass-1754106675.html
Зеленский назвал "нормандский формат" единственной площадкой по Донбассу
Зеленский назвал "нормандский формат" единственной площадкой по Донбассу - РИА Новости, 11.10.2021
Зеленский назвал "нормандский формат" единственной площадкой по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "нормандский формат" является единственной площадкой по урегулировании ситуации в Донбассе. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T21:50
2021-10-11T21:50
2021-10-11T22:15
в мире
украина
владимир зеленский
донбасс
ситуация в днр и лнр
франция
владимир путин
ангела меркель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752847393_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_060fff9274631bcaf0142ce1755393bb.jpg
КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "нормандский формат" является единственной площадкой по урегулировании ситуации в Донбассе.Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе переговоров в режиме видеоконференции с Зеленским пообещали поднять вопрос о проведении нового саммита в "нормандском формате" в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным."Я полностью поддерживаю этот формат и считаю, что кроме "нормандского формата" у нас больше нет сегодня площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно закончить войну на востоке Украины", - сказал Зеленский на видео, фрагмент которого показали в эфире телеканала "Украина 24".
https://ria.ru/20211011/voyna-1754087628.html
украина
донбасс
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752847393_72:0:999:695_1920x0_80_0_0_8d527f5b0a1b09122f4170e814230b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, донбасс, ситуация в днр и лнр, франция, владимир путин, ангела меркель, россия
21:50 11.10.2021 (обновлено: 22:15 11.10.2021)
Зеленский назвал "нормандский формат" единственной площадкой по Донбассу
Зеленский назвал "нормандский формат" единственной площадкой для урегулирования конфликта