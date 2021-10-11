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Зеленский назвал "нормандский формат" единственной площадкой по Донбассу
Зеленский назвал "нормандский формат" единственной площадкой по Донбассу - РИА Новости, 11.10.2021
Зеленский назвал "нормандский формат" единственной площадкой по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "нормандский формат" является единственной площадкой по урегулировании ситуации в Донбассе. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T21:50
2021-10-11T22:15
в мире
украина
владимир зеленский
донбасс
ситуация в днр и лнр
франция
владимир путин
ангела меркель
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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "нормандский формат" является единственной площадкой по урегулировании ситуации в Донбассе.Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе переговоров в режиме видеоконференции с Зеленским пообещали поднять вопрос о проведении нового саммита в "нормандском формате" в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным."Я полностью поддерживаю этот формат и считаю, что кроме "нормандского формата" у нас больше нет сегодня площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно закончить войну на востоке Украины", - сказал Зеленский на видео, фрагмент которого показали в эфире телеканала "Украина 24".
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в мире, украина, владимир зеленский, донбасс, ситуация в днр и лнр, франция, владимир путин, ангела меркель, россия
21:50 11.10.2021 (обновлено: 22:15 11.10.2021)
 
Зеленский назвал "нормандский формат" единственной площадкой по Донбассу

Зеленский назвал "нормандский формат" единственной площадкой для урегулирования конфликта

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии "Слуга Народа" во Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии Слуга Народа во Львовской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "нормандский формат" является единственной площадкой по урегулировании ситуации в Донбассе.
Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе переговоров в режиме видеоконференции с Зеленским пообещали поднять вопрос о проведении нового саммита в "нормандском формате" в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я полностью поддерживаю этот формат и считаю, что кроме "нормандского формата" у нас больше нет сегодня площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно закончить войну на востоке Украины", - сказал Зеленский на видео, фрагмент которого показали в эфире телеканала "Украина 24".
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДонбассСитуация в ДНР и ЛНРФранцияВладимир ПутинАнгела МеркельРоссия
 
 
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