https://ria.ru/20211011/dacha-1753992573.html

В России упростили подключение дачных участков к электросетям

В России упростили подключение дачных участков к электросетям - РИА Новости, 11.10.2021

В России упростили подключение дачных участков к электросетям

Правительство упростило порядок подключения дачных участков к электросетям, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:37

2021-10-11T12:37

2021-10-11T12:47

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство упростило порядок подключения дачных участков к электросетям, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами он напомнил, что по существующим правилам сетевые компании ведут ветку до границы садоводства, а дальше дачники сами нанимают электриков, чтобы дотянуть провода к своему участку."Правительством подготовлен проект постановления, которое существенно упростит порядок подключения электроэнергии для дачников", - сказал Мишустин.По его словам, теперь тянуть ветку до дачного участка будет сетевая компания за обоснованную фиксированную плату и в течение 30 дней."Для этого нужно будет лишь подать заявку в ту организацию, которая обслуживает этот район. Люди получат более прозрачные и понятные правила", - отметил премьер.

https://ria.ru/20210915/gazifikatsiya-1750134115.html

россия

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общество, михаил мишустин, россия