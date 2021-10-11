https://ria.ru/20211011/dacha-1753992573.html
В России упростили подключение дачных участков к электросетям
В России упростили подключение дачных участков к электросетям - РИА Новости, 11.10.2021
В России упростили подключение дачных участков к электросетям
Правительство упростило порядок подключения дачных участков к электросетям, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:37
2021-10-11T12:37
2021-10-11T12:47
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство упростило порядок подключения дачных участков к электросетям, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами он напомнил, что по существующим правилам сетевые компании ведут ветку до границы садоводства, а дальше дачники сами нанимают электриков, чтобы дотянуть провода к своему участку."Правительством подготовлен проект постановления, которое существенно упростит порядок подключения электроэнергии для дачников", - сказал Мишустин.По его словам, теперь тянуть ветку до дачного участка будет сетевая компания за обоснованную фиксированную плату и в течение 30 дней."Для этого нужно будет лишь подать заявку в ту организацию, которая обслуживает этот район. Люди получат более прозрачные и понятные правила", - отметил премьер.
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общество, михаил мишустин, россия
12:37 11.10.2021 (обновлено: 12:47 11.10.2021)
В России упростили подключение дачных участков к электросетям
В России упростили порядок подключения дачных участков к электросетям
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Правительство упростило порядок подключения дачных участков к электросетям, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин
.
На совещании с вице-премьерами он напомнил, что по существующим правилам сетевые компании ведут ветку до границы садоводства, а дальше дачники сами нанимают электриков, чтобы дотянуть провода к своему участку.
"Правительством подготовлен проект постановления, которое существенно упростит порядок подключения электроэнергии для дачников", - сказал Мишустин.
По его словам, теперь тянуть ветку до дачного участка будет сетевая компания за обоснованную фиксированную плату и в течение 30 дней.
"Для этого нужно будет лишь подать заявку в ту организацию, которая обслуживает этот район. Люди получат более прозрачные и понятные правила", - отметил премьер.