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Джессика Честейн и Пенелопа Крус спасают мир в шпионском боевике "Код 355"
Джессика Честейн и Пенелопа Крус спасают мир в шпионском боевике "Код 355" - РИА Новости, 11.10.2021
Джессика Честейн и Пенелопа Крус спасают мир в шпионском боевике "Код 355"
Вышел второй трейлер шпионского боевика "Код 355", сообщается в Instagram-аккаунте кинокомпании Universal Pictures. Ролик опубликован на странице студии в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T02:30
2021-10-11T02:30
2021-10-11T11:35
культура
пенелопа крус
джессика честейн
новости культуры
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люпита нионго
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вышел второй трейлер шпионского боевика "Код 355", сообщается в Instagram-аккаунте кинокомпании Universal Pictures. Ролик опубликован на странице студии в YouTube.В фильме рассказывается о пяти женщинах-агентах из разных стран. Они объединяются, чтобы противостоять преступной группировке, которая обладает мощным оружием, способным в одночасье погрузить мир в хаос. Судя по ролику, в картине много экшена. Героини идут в рукопашную, ловко обращаются с оружием и используют шпионские гаджеты, чтобы добыть информацию. Главные роли сыграли Джессика Честейн, Пенелопа Крус, Диана Крюгер, Люпита Нионго, Фань Бинбин. Также в фильме снимались Себастиян Стэн, Эдгар Рамирес и другие. Режиссер боевика — Саймон Кинберг. "Код 355" — его второй полный метр. На большом экране Кинберг дебютировал с фантастическим фильмом "Люди Икс: Темный Феникс", главную злодейку в котором сыграла Честейн. В российский прокат "Код 355" выйдет 20 января 2022 года.
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пенелопа крус, джессика честейн, новости культуры, кино и сериалы, люпита нионго
02:30 11.10.2021 (обновлено: 11:35 11.10.2021)
Джессика Честейн и Пенелопа Крус спасают мир в шпионском боевике "Код 355"
Вышел трейлер фильма "Код 355" с Джессикой Честейн и Пенелопой Крус в главных ролях
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
Вышел второй трейлер шпионского боевика "Код 355", сообщается
в Instagram-аккаунте кинокомпании Universal Pictures. Ролик опубликован на странице студии в YouTube.
В фильме рассказывается о пяти женщинах-агентах из разных стран. Они объединяются, чтобы противостоять преступной группировке, которая обладает мощным оружием, способным в одночасье погрузить мир в хаос.
Судя по ролику, в картине много экшена. Героини идут в рукопашную, ловко обращаются с оружием и используют шпионские гаджеты, чтобы добыть информацию.
Главные роли сыграли Джессика Честейн, Пенелопа Крус, Диана Крюгер, Люпита Нионго, Фань Бинбин. Также в фильме снимались Себастиян Стэн, Эдгар Рамирес и другие.
Режиссер боевика — Саймон Кинберг. "Код 355" — его второй полный метр. На большом экране Кинберг дебютировал с фантастическим фильмом "Люди Икс: Темный Феникс", главную злодейку в котором сыграла Честейн.
В российский прокат "Код 355" выйдет 20 января 2022 года.