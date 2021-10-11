https://ria.ru/20211011/cruz-1753701389.html

Джессика Честейн и Пенелопа Крус спасают мир в шпионском боевике "Код 355"

Джессика Честейн и Пенелопа Крус спасают мир в шпионском боевике "Код 355" - РИА Новости, 11.10.2021

Джессика Честейн и Пенелопа Крус спасают мир в шпионском боевике "Код 355"

Вышел второй трейлер шпионского боевика "Код 355", сообщается в Instagram-аккаунте кинокомпании Universal Pictures. Ролик опубликован на странице студии в... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T02:30

2021-10-11T02:30

2021-10-11T11:35

культура

пенелопа крус

джессика честейн

новости культуры

кино и сериалы

люпита нионго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753701096_561:7:2097:871_1920x0_80_0_0_fa05f6edc394d94f33d89a9f6d363e3c.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вышел второй трейлер шпионского боевика "Код 355", сообщается в Instagram-аккаунте кинокомпании Universal Pictures. Ролик опубликован на странице студии в YouTube.В фильме рассказывается о пяти женщинах-агентах из разных стран. Они объединяются, чтобы противостоять преступной группировке, которая обладает мощным оружием, способным в одночасье погрузить мир в хаос. Судя по ролику, в картине много экшена. Героини идут в рукопашную, ловко обращаются с оружием и используют шпионские гаджеты, чтобы добыть информацию. Главные роли сыграли Джессика Честейн, Пенелопа Крус, Диана Крюгер, Люпита Нионго, Фань Бинбин. Также в фильме снимались Себастиян Стэн, Эдгар Рамирес и другие. Режиссер боевика — Саймон Кинберг. "Код 355" — его второй полный метр. На большом экране Кинберг дебютировал с фантастическим фильмом "Люди Икс: Темный Феникс", главную злодейку в котором сыграла Честейн. В российский прокат "Код 355" выйдет 20 января 2022 года.

https://ria.ru/20210930/bond-1752442297.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенелопа крус, джессика честейн, новости культуры, кино и сериалы, люпита нионго