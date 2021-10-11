03:27 11.10.2021 (обновлено: 05:30 11.10.2021)
Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
Врачи Роспотребнадзора: COVID-19 переносят легче те, кто при заражении были в маске
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске на платформе Московского метрополитена
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. COVID-19 у пациента будет протекать легче и завершится быстрее, если при контакте с больным он был в маске, затем прополоскал горло, помыл руки и лицо, сообщили РИА Новости врачи Роспотребнадзора.
"В организм попадет меньшая доза (вируса - ред.), и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее", - пояснила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Младший научный института, врач-терапевт Дарья Хавкина отметила, что новый штамм в целом не повлиял на сроки болезни, но осложнения стали проявляться быстрее, нередко уже на пятый день.
Специалисты уточнили, что, как правило, тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.
Ранее врач-терапевт, гендиректор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа сообщила, что одной из причин роста смертности от COVID-19 в России стал преждевременный отказ многих людей от соблюдения необходимых в условиях пандемии мер безопасности. Другая причина большого количества летальных исходов, связанных с COVID-19, — это обострение хронических заболеваний, к которому приводит заражение коронавирусной инфекцией, отметила специалист.