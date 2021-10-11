https://ria.ru/20211011/covid-1753938638.html

Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19

Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021

Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19

COVID-19 у пациента будет протекать легче и завершится быстрее, если при контакте с больным он был в маске, затем прополоскал горло, помыл руки и лицо, сообщили РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T03:27

2021-10-11T03:27

2021-10-11T05:30

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. COVID-19 у пациента будет протекать легче и завершится быстрее, если при контакте с больным он был в маске, затем прополоскал горло, помыл руки и лицо, сообщили РИА Новости врачи Роспотребнадзора.Младший научный института, врач-терапевт Дарья Хавкина отметила, что новый штамм в целом не повлиял на сроки болезни, но осложнения стали проявляться быстрее, нередко уже на пятый день.Специалисты уточнили, что, как правило, тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.Ранее врач-терапевт, гендиректор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа сообщила, что одной из причин роста смертности от COVID-19 в России стал преждевременный отказ многих людей от соблюдения необходимых в условиях пандемии мер безопасности. Другая причина большого количества летальных исходов, связанных с COVID-19, — это обострение хронических заболеваний, к которому приводит заражение коронавирусной инфекцией, отметила специалист.

https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753914178.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии