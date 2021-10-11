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https://ria.ru/20211011/covid-1753938638.html
Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021
Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
COVID-19 у пациента будет протекать легче и завершится быстрее, если при контакте с больным он был в маске, затем прополоскал горло, помыл руки и лицо, сообщили РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T03:27
2021-10-11T05:30
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. COVID-19 у пациента будет протекать легче и завершится быстрее, если при контакте с больным он был в маске, затем прополоскал горло, помыл руки и лицо, сообщили РИА Новости врачи Роспотребнадзора.Младший научный института, врач-терапевт Дарья Хавкина отметила, что новый штамм в целом не повлиял на сроки болезни, но осложнения стали проявляться быстрее, нередко уже на пятый день.Специалисты уточнили, что, как правило, тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.Ранее врач-терапевт, гендиректор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа сообщила, что одной из причин роста смертности от COVID-19 в России стал преждевременный отказ многих людей от соблюдения необходимых в условиях пандемии мер безопасности. Другая причина большого количества летальных исходов, связанных с COVID-19, — это обострение хронических заболеваний, к которому приводит заражение коронавирусной инфекцией, отметила специалист.
https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753914178.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:27 11.10.2021 (обновлено: 05:30 11.10.2021)
 
Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19

Врачи Роспотребнадзора: COVID-19 переносят легче те, кто при заражении были в маске

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске на платформе Московского метрополитена
Молодой человек в защитной маске на платформе Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. COVID-19 у пациента будет протекать легче и завершится быстрее, если при контакте с больным он был в маске, затем прополоскал горло, помыл руки и лицо, сообщили РИА Новости врачи Роспотребнадзора.

"В организм попадет меньшая доза (вируса - ред.), и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее", - пояснила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Младший научный института, врач-терапевт Дарья Хавкина отметила, что новый штамм в целом не повлиял на сроки болезни, но осложнения стали проявляться быстрее, нередко уже на пятый день.
Специалисты уточнили, что, как правило, тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.
Ранее врач-терапевт, гендиректор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа сообщила, что одной из причин роста смертности от COVID-19 в России стал преждевременный отказ многих людей от соблюдения необходимых в условиях пандемии мер безопасности. Другая причина большого количества летальных исходов, связанных с COVID-19, — это обострение хронических заболеваний, к которому приводит заражение коронавирусной инфекцией, отметила специалист.
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