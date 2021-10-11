https://ria.ru/20211011/chuma-1754041998.html
В МГУ оценили риски повторения эпидемии чумы
В МГУ оценили риски повторения эпидемии чумы - РИА Новости, 11.10.2021
В МГУ оценили риски повторения эпидемии чумы
Вспышки чумы вряд ли напрямую зависят от изменения климата, к тому же все очаги хорошо известны и находятся под контролем, чума лечится, поэтому возникновение... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:46
2021-10-11T15:46
2021-10-11T15:48
монголия
сша
мгу имени м. в. ломоносова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вспышки чумы вряд ли напрямую зависят от изменения климата, к тому же все очаги хорошо известны и находятся под контролем, чума лечится, поэтому возникновение эпидемии, как в 14 веке, маловероятно, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник географического факультета МГУ, специалист по медицинской географии Варвара Миронова.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что количество случаев чумы в мире увеличивается и это один из рисков сегодняшнего дня.“Чума не сильно зависит от климата. И самая сильная чума, которая произошла в Европе в 14 веке, приходилась на малый ледниковый период. Но, конечно, изменение любых границ очагов может быть связана с климатом…. Может быть связано с поведением популяции животных, с переносчиками. Я не думаю, что это может вызвать широкомасштабную эпидемию, за чумой очень следят”, - сказала Миронова.По словам ученой, система мониторинга чумы в мире работает очень хорошо, поэтому о любых случаях становится сразу известно.“Очаги чумы хорошо известны в мире и находятся под постоянным мониторингом. Они есть и в России - в Астраханской области, есть Забайкальский очаг, есть очаг в Прикаспии. Это не что-то новое. Процесс циркуляции возбудителей между животными всегда существует, в наших популяциях довольно на низком уровне. Вспышек чумы в России давно не было”, - сказала Миронова.По словам ученой, недавно отмечались вспышки в Монголии, на Мадагаскаре, в Скалистых горах в Америке. Он также отметила, что чума лечится антибиотиками.Она пояснила, что болезнь называется чума, она бывает бубонной и легочной. Переносчик бубонной чумы - блоха, а легочная чума развивается уже в организме человека и может потом передаваться воздушно-капельным путем.
https://ria.ru/20210630/chuma-1739194527.html
https://ria.ru/20210824/pandemiya-1747002402.html
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монголия, сша, мгу имени м. в. ломоносова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия
15:46 11.10.2021 (обновлено: 15:48 11.10.2021)
В МГУ оценили риски повторения эпидемии чумы
В МГУ считают повторение эпидемии чумы из-за изменения климата маловероятным