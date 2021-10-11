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Попова заявила о росте числа случаев чумы в мире
Попова заявила о росте числа случаев чумы в мире - РИА Новости, 11.10.2021
Попова заявила о росте числа случаев чумы в мире
Количество случаев чумы в мире увеличивается, это один из рисков сегодняшнего дня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:25
2021-10-11T11:28
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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КАЗАНЬ, 11 окт - РИА Новости. Количество случаев чумы в мире увеличивается, это один из рисков сегодняшнего дня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например, чумы, связанное с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня",- сказала Попова журналистам.Она отметила, что экстренное реагирование на такие ситуации на сегодняшний день становится все более важным.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова
11:25 11.10.2021 (обновлено: 11:28 11.10.2021)
 
Попова заявила о росте числа случаев чумы в мире

Глава Роспотребнадзора Попова заявила о росте числа случаев чумы в мире

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкАнна Попова
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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КАЗАНЬ, 11 окт - РИА Новости. Количество случаев чумы в мире увеличивается, это один из рисков сегодняшнего дня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например, чумы, связанное с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня",- сказала Попова журналистам.
Она отметила, что экстренное реагирование на такие ситуации на сегодняшний день становится все более важным.
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 12:27Наука
При раскопках в Латвии обнаружили 5000-летний штамм чумы
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна Попова
 
 
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