https://ria.ru/20211011/chuma-1753972422.html
Попова заявила о росте числа случаев чумы в мире
Попова заявила о росте числа случаев чумы в мире - РИА Новости, 11.10.2021
Попова заявила о росте числа случаев чумы в мире
Количество случаев чумы в мире увеличивается, это один из рисков сегодняшнего дня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:25
2021-10-11T11:25
2021-10-11T11:28
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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КАЗАНЬ, 11 окт - РИА Новости. Количество случаев чумы в мире увеличивается, это один из рисков сегодняшнего дня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например, чумы, связанное с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня",- сказала Попова журналистам.Она отметила, что экстренное реагирование на такие ситуации на сегодняшний день становится все более важным.
https://ria.ru/20210630/chuma-1739194527.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова
11:25 11.10.2021 (обновлено: 11:28 11.10.2021)
Попова заявила о росте числа случаев чумы в мире
Глава Роспотребнадзора Попова заявила о росте числа случаев чумы в мире