https://ria.ru/20211011/chuma-1753972422.html

Попова заявила о росте числа случаев чумы в мире

Попова заявила о росте числа случаев чумы в мире - РИА Новости, 11.10.2021

Попова заявила о росте числа случаев чумы в мире

Количество случаев чумы в мире увеличивается, это один из рисков сегодняшнего дня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:25

2021-10-11T11:25

2021-10-11T11:28

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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КАЗАНЬ, 11 окт - РИА Новости. Количество случаев чумы в мире увеличивается, это один из рисков сегодняшнего дня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например, чумы, связанное с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня",- сказала Попова журналистам.Она отметила, что экстренное реагирование на такие ситуации на сегодняшний день становится все более важным.

https://ria.ru/20210630/chuma-1739194527.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова