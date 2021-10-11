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Туризм
https://ria.ru/20211011/chili-1754028247.html
Привитые россияне теперь могут поехать в Чили
Привитые россияне теперь могут поехать в Чили - РИА Новости, 11.10.2021
Привитые россияне теперь могут поехать в Чили
Власти Чили объявили об отмене обязательного пятидневного карантина для вакцинированных путешественников с 1 ноября, согласно новым правилам, опубликованным на... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:17
2021-10-11T15:17
туризм
вакцинация
чили
новости - туризм
туристы
вакцина "спутник v"
куда можно лететь
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Власти Чили объявили об отмене обязательного пятидневного карантина для вакцинированных путешественников с 1 ноября, согласно новым правилам, опубликованным на сайте местного МИДа."Вакцинированные туристы, которые подтвердят наличие прививки перед поездкой и предоставят отрицательный ПЦР-тест, смогут перемещаться по всей стране без карантина", — сообщается в заявлении местного Совета по туризму.Уточняется, что путешественникам также необходимо заполнить медицинскую анкету, приобрести страховку с минимальным покрытием 30 тысяч долларов, сдать еще один ПЦР-тест в течение 72 часов с момента прибытия и поддерживать связь с властями на протяжении двух недель.Страна открыла границы для вакцинированных туристов, в том числе и россиян ("Спутник V" там одобрен) еще 1 октября при условии соблюдения карантина, однако позднее власти решили обновить правила в связи со снижением в Чили числа заболевших коронавирусом.
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вакцинация, чили, новости - туризм, туристы, вакцина "спутник v", куда можно лететь
15:17 11.10.2021
 
Привитые россияне теперь могут поехать в Чили

Правительство Чили приняло решение отменить карантин для привитых туристов с ноября

CC BY-SA 2.0 / Tjeerd Wiersma / Viña Montes, Valle de Colchagua, Región de O'Higgins, ChileДолина Колхагуа регион О'Хиггинс, Чили.
Долина Колхагуа регион О'Хиггинс, Чили. - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
CC BY-SA 2.0 / Tjeerd Wiersma / Viña Montes, Valle de Colchagua, Región de O'Higgins, Chile
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Власти Чили объявили об отмене обязательного пятидневного карантина для вакцинированных путешественников с 1 ноября, согласно новым правилам, опубликованным на сайте местного МИДа.
"Вакцинированные туристы, которые подтвердят наличие прививки перед поездкой и предоставят отрицательный ПЦР-тест, смогут перемещаться по всей стране без карантина", — сообщается в заявлении местного Совета по туризму.
Уточняется, что путешественникам также необходимо заполнить медицинскую анкету, приобрести страховку с минимальным покрытием 30 тысяч долларов, сдать еще один ПЦР-тест в течение 72 часов с момента прибытия и поддерживать связь с властями на протяжении двух недель.
Страна открыла границы для вакцинированных туристов, в том числе и россиян ("Спутник V" там одобрен) еще 1 октября при условии соблюдения карантина, однако позднее власти решили обновить правила в связи со снижением в Чили числа заболевших коронавирусом.
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ТуризмВакцинацияЧилиНовости - ТуризмтуристыВакцина "Спутник V"куда можно лететь
 
 
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