https://ria.ru/20211011/chili-1754028247.html

Привитые россияне теперь могут поехать в Чили

Привитые россияне теперь могут поехать в Чили - РИА Новости, 11.10.2021

Привитые россияне теперь могут поехать в Чили

Власти Чили объявили об отмене обязательного пятидневного карантина для вакцинированных путешественников с 1 ноября, согласно новым правилам, опубликованным на... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:17

2021-10-11T15:17

2021-10-11T15:17

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Власти Чили объявили об отмене обязательного пятидневного карантина для вакцинированных путешественников с 1 ноября, согласно новым правилам, опубликованным на сайте местного МИДа."Вакцинированные туристы, которые подтвердят наличие прививки перед поездкой и предоставят отрицательный ПЦР-тест, смогут перемещаться по всей стране без карантина", — сообщается в заявлении местного Совета по туризму.Уточняется, что путешественникам также необходимо заполнить медицинскую анкету, приобрести страховку с минимальным покрытием 30 тысяч долларов, сдать еще один ПЦР-тест в течение 72 часов с момента прибытия и поддерживать связь с властями на протяжении двух недель.Страна открыла границы для вакцинированных туристов, в том числе и россиян ("Спутник V" там одобрен) еще 1 октября при условии соблюдения карантина, однако позднее власти решили обновить правила в связи со снижением в Чили числа заболевших коронавирусом.

https://ria.ru/20211011/tailand-1754002006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, чили, новости - туризм, туристы, вакцина "спутник v", куда можно лететь