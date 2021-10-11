Во время акции протеста в Чили погиб человек
Во время акции протеста в Чили погиб человек, 20 силовиков пострадали
© AP Photo / Esteban FelixЗадержание участников митинга в Чили
© AP Photo / Esteban Felix
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Один человек погиб в ходе акции протеста в защиту прав и интересов коренных народов, прошедшей в воскресенье в столице Чили, сообщили карабинеры страны.
Как заявил представитель карабинеров генерал Энрике Монрас Альварес, в ходе демонстрации протестующие начали использовать петарды против сотрудников правоохранительных органов, одна из которых попала в женщину.
"Во время демонстраций группа людей в капюшонах постоянно атаковала карабинеров петардами..., одна из них попала в одного из протестующих. К сожалению, этот человек в результате серьезности полученных травм скончался сегодня днем", - заявил Альварес на видеозаписи, опубликованной в Twitter правоохранительных органов. По данным СМИ, пострадавшую женщину госпитализировали, однако она скончалась во время операции.
Погибшей является 43-летняя Денисс Кортес Сааведра, которая училась на третьем курсе юридического факультета в одном из университетов в Сантьяго.
General Enrique Monrás Álvarez Jefe Zona Metropolitana, se refiere a los hechos acontecidos la tarde de este domingo 10 de octubre en los alrededores de plaza Baquedano. pic.twitter.com/iStMLJSoHd— Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) October 11, 2021
Как сообщает местное радио BioBioChile, в ходе протестов ранения также получили 20 карабинеров, они госпитализированы. Десять человек были задержаны.
По данным радиостанции, расследованием случившегося начала заниматься национальная прокуратура.
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