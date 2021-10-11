https://ria.ru/20211011/chekhiya-1753975641.html

В Чехии утвердили результаты выборов в парламент

В Чехии утвердили результаты выборов в парламент - РИА Новости, 11.10.2021

В Чехии утвердили результаты выборов в парламент

Государственная избирательная комиссия (ГИК) Чехии утвердила в понедельник официальные результаты прошедших 8-9 октября выборов в нижнюю палату парламента,... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:35

2021-10-11T11:35

2021-10-11T11:35

в мире

чехия

милош земан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151235/49/1512354979_0:122:3599:2146_1920x0_80_0_0_36ebaaf250254df8bf56dd1ddec239a4.jpg

ПРАГА, 11 окт – РИА Новости. Государственная избирательная комиссия (ГИК) Чехии утвердила в понедельник официальные результаты прошедших 8-9 октября выборов в нижнюю палату парламента, сообщило Чешское ТВ."Государственная избирательная комиссия утвердила в понедельник официальные результаты выборов в нижнюю палату парламента, которые состоялись 8-9 октября 2021 года, никаких проблем в подсчете результатов не обнаружено. Со среды, 13 октября, в течение 10 дней в Высшем административном суде могут быть обжалованы результаты или ход голосования на выборах", - говорится в сообщении.Победителем выборов стала коалиция "Вместе", объединяющая три либеральных партии и движения: Гражданскую демократическую партию, Христианско-демократическое движение и движение ТОР 09. Коалиция набрала 27,79% голосов и получит в парламенте 71 мандат. Второе место заняло центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша, которое набрало 27,12% и получит 72 места в парламенте. На третьем месте еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые". Эта коалиция получила 15,62% и 37 мандатов. В состав парламента также попало евроскептическое движение "Свобода и прямая демократия" - 9,56% и 20 депутатских мест. В состав законодательного органа не попали две старейшие партии республики – социал-демократическая и коммунистическая, причем у коммунистов это случилось впервые с 1921 года. Обе партии не сумели преодолеть пятипроцентный барьер. Руководство обеих партий ушло в отставку.Явка на выборах составила 65,43%.Тот факт, что победившая коалиция "Вместе" получила по итогам выборов меньше депутатских мандатов, чем занявшее второе место движение ANO, объясняется системой подсчета мандатов, при которой количество мандатов у каждой партии и движения, входящих в состав коалиции, подсчитывается отдельно.Мандат на формирование правительства предоставляет президент страны Милош Земан, который в воскресенье был экстренно госпитализирован на неопределенное время. Ранее он оговорил, что поручит формирование кабмина лидеру победившей партии, но никак не представителю коалиции, даже если она наберет больше процентов. Таким образом, это может быть поручено Бабишу.

https://ria.ru/20211010/babish-1753902039.html

https://ria.ru/20211010/vybory-1753862830.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, чехия, милош земан