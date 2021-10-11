Запад навязал Боснии высокого представителя, заявил член президиума БиГ
В БиГ заявили, что Запад навязал Боснии высокого представителя без решения Совбеза ООН
БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Запад навязал Боснии и Герцеговине (БиГ) высокого представителя без учета интересов ее граждан и решения Совбеза ООН, заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик.
В Белграде в понедельник стартовала конференция, посвященная первому заседанию Движения неприсоединения в 1961 году. Местом проведения стал Белградский выставочный комплекс, крупнейший в регионе. В заседании в первый день приняли участие главы высоких 74 делегаций различных государств, включая министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Россия является страной-наблюдателем в организации Движения неприсоединения.
"БиГ – страна под протекторатом США и части европейских стран, Великобритании и Канады, объединенных в том, чтобы навязать свои решения людям в БиГ. Непонимание и вмешательство этих международных игроков, в основном развитых западноевропейских и мировых сил во внутренние дела БиГ и региона, двойные стандарты, которые применялись как в 1990-х годах, так и сейчас, привели нашу землю на грань распада", - заявил Додик собравшимся.
"Неуважения к системе ООН со стороны этих игроков привело к тому, что БиГ навязан нелегальный Высокий представитель как синоним протектората, под которым находится наша страна. Он продолжает изображать свою важность, хотя не имеет решения Совбеза ООН, которое необходимо, чтобы он действовал в БиГ", - подчеркнул член президиума БиГ.
Ранее ООН не приняла проект резолюции России и Китая, утверждающей в должности на год нового высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, документ не набрал необходимого числа голосов. За резолюцию проголосовали РФ и Китай. Воздержались - 13 стран. Для того чтобы быть принятой, резолюции требуется набрать голоса девяти стран из 15, входящих в Совбез.
В МИД РФ заявляли, что аппарат высокого представителя ООН в БиГ нуждается в пересмотре, "свою функцию он уже давно исчерпал, в нем нет никакой практической необходимости". По словам посла России в БиГ Игоря Калабухова, институт высокого представителя может быть упразднен, а местные силы должны сами договариваться о будущем страны.