Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/bolnitsa-1753947889.html
В Северной Осетии произошел сбой в работе системы подачи кислорода
В Северной Осетии произошел сбой в работе системы подачи кислорода - РИА Новости, 11.10.2021
В Северной Осетии произошел сбой в работе системы подачи кислорода
Сбой в работе системы подачи кислорода произошел в Ардонской районной больнице в Северной Осетии, неисправность оперативно устранили, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T08:43
2021-10-11T08:43
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571072434_0:76:3093:1816_1920x0_80_0_0_8875dcec974be108112d49ad9ae84077.jpg
ПЯТИГОРСК, 11 окт - РИА Новости. Сбой в работе системы подачи кислорода произошел в Ардонской районной больнице в Северной Осетии, неисправность оперативно устранили, сообщает минздрав региона."В Ардонской ЦРБ около 23.00 произошел сбой при переключении подачи кислорода с резервной рампы, не сработал обратный клапан. Данная неисправность была оперативно устранена, в данный момент оборудование работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.Отмечается, что пациенты (96 человек, из них в реанимации пять человек) послностью обеспечиваются кислородом, их жизни и здоровью ничего не угрожает.В больнице имеются резервные баллоны с кислородом в достаточном количестве, подчеркнули в минздраве.Власти региона 9 августа сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
https://ria.ru/20210824/bolnitsa-1747118103.html
https://ria.ru/20210814/bolnitsa-1745729676.html
владикавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571072434_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_564c777399a15842cbb4a5cd5e13c517.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф)
08:43 11.10.2021
 
В Северной Осетии произошел сбой в работе системы подачи кислорода

В больнице в Северной Осетии произошел сбой в работе системы подачи кислорода

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи и пациент в отделении реанимации
Врачи и пациент в отделении реанимации - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 11 окт - РИА Новости. Сбой в работе системы подачи кислорода произошел в Ардонской районной больнице в Северной Осетии, неисправность оперативно устранили, сообщает минздрав региона.
"В Ардонской ЦРБ около 23.00 произошел сбой при переключении подачи кислорода с резервной рампы, не сработал обратный клапан. Данная неисправность была оперативно устранена, в данный момент оборудование работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Кислородная станция на территории Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 22:50Распространение коронавируса
Больницу во Владикавказе после ЧП с кислородом закроют для больных COVID-19
Отмечается, что пациенты (96 человек, из них в реанимации пять человек) послностью обеспечиваются кислородом, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В больнице имеются резервные баллоны с кислородом в достаточном количестве, подчеркнули в минздраве.
Власти региона 9 августа сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
Рабочий на территории Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 10:58
Главврач больницы во Владикавказе предупреждал о проблемах с кислородом
 
ПроисшествияВладикавказСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:02В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19
13:02В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
13:02В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине
12:57В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
12:53Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
12:52В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
12:52В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19
12:50В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
12:47В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом
12:44Правительство утвердило концепцию по беспилотному транспорту
12:43На Урале ребенок погиб в ДТП на питбайке
12:40Правительство расширит финансирование программы субсидий авиаперевозок
12:37В России упростили подключение дачных участков к электросетям
12:37Запад навязал Боснии высокого представителя, заявил член президиума БиГ
12:33Единственный в Таганроге ковидный госпиталь оказался заполнен больными
12:31Союз пивоваров не исключил подорожание пива в России
12:30Лавров уверен, что попытки подменить принципы ООН удастся пресечь
12:30В Совфеде рассказали, почему переговоры с Киевом бессмысленны
12:30Источник сообщил о задержании в Турции шести россиян
12:27Россияне выберут населенные пункты, в которые проведут сеть 4G
Лента новостейМолния