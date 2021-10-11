https://ria.ru/20211011/bolnitsa-1753947889.html
В Северной Осетии произошел сбой в работе системы подачи кислорода
В Северной Осетии произошел сбой в работе системы подачи кислорода - РИА Новости, 11.10.2021
В Северной Осетии произошел сбой в работе системы подачи кислорода
Сбой в работе системы подачи кислорода произошел в Ардонской районной больнице в Северной Осетии, неисправность оперативно устранили, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T08:43
2021-10-11T08:43
2021-10-11T08:43
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 11 окт - РИА Новости. Сбой в работе системы подачи кислорода произошел в Ардонской районной больнице в Северной Осетии, неисправность оперативно устранили, сообщает минздрав региона."В Ардонской ЦРБ около 23.00 произошел сбой при переключении подачи кислорода с резервной рампы, не сработал обратный клапан. Данная неисправность была оперативно устранена, в данный момент оборудование работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.Отмечается, что пациенты (96 человек, из них в реанимации пять человек) послностью обеспечиваются кислородом, их жизни и здоровью ничего не угрожает.В больнице имеются резервные баллоны с кислородом в достаточном количестве, подчеркнули в минздраве.Власти региона 9 августа сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
https://ria.ru/20210824/bolnitsa-1747118103.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф)
В Северной Осетии произошел сбой в работе системы подачи кислорода
В больнице в Северной Осетии произошел сбой в работе системы подачи кислорода
ПЯТИГОРСК, 11 окт - РИА Новости. Сбой в работе системы подачи кислорода произошел в Ардонской районной больнице в Северной Осетии, неисправность оперативно устранили, сообщает минздрав региона.
"В Ардонской ЦРБ около 23.00 произошел сбой при переключении подачи кислорода с резервной рампы, не сработал обратный клапан. Данная неисправность была оперативно устранена, в данный момент оборудование работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациенты (96 человек, из них в реанимации пять человек) послностью обеспечиваются кислородом, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В больнице имеются резервные баллоны с кислородом в достаточном количестве, подчеркнули в минздраве.
Власти региона 9 августа сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе
произошла поломка. В результате скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК
завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.