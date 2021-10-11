https://ria.ru/20211011/blagopoluchie-1753931375.html

Названы регионы с наибольшим уровнем финансового благополучия

Названы регионы с наибольшим уровнем финансового благополучия - РИА Новости, 11.10.2021

Названы регионы с наибольшим уровнем финансового благополучия

Лидерами российского рейтинга по финансовому благополучию населения по итогам 2020 года стали северные регионы и столицы, в конце списка оказались регионы... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T00:10

2021-10-11T00:10

2021-10-11T00:25

экономика

россия

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Лидерами российского рейтинга по финансовому благополучию населения по итогам 2020 года стали северные регионы и столицы, в конце списка оказались регионы Кавказа и Сибири, свидетельствует исследование РИА Новости*.Оценка уровня благосостоянияВ прошлом году в России снизились многие экономические показатели, которые характеризуют уровень жизни населения. В частности, на 2,8% сократились реальные располагаемые доходы.Как отмечают эксперты, в регионах ситуация с доходами складывалась по-разному, среди причин этому – уровень социально-экономического развития, степень влияния коронавирусных ограничений, состояние бюджета.Для оценки уровня благосостояния эксперты РИА Новости провели исследование и подготовили рейтинг регионов по финансовому благополучию. Методика расчета основана на агрегировании показателей, характеризующих финансовое состояние населения.При составлении рейтинга учитывались: отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, а также доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку.Лидеры и аутсайдерыПервые места заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка. В первую десятку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Сахалинская, Мурманская и Московская области.Таким образом, лидерами стали регионы Крайнего Севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов, который позволяет компенсировать довольно высокий уровень цен в них, поясняют эксперты. Регионы первой десятки занимают лидирующие позиции практически по всем показателям.Нижняя часть рейтинга представлена в основном регионами Сибири и Северного Кавказа, где уровень доходов находится на низком уровне. Последние десять мест занимают Бурятия, Дагестан, Крым, Калмыкия, Чечня, Кабардино-Балкария, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия.Эксперты отмечают, что при сопоставлении результатов 2020 года с 2019-м существенных изменений в распределении регионов не фиксируется. Состав первой и последней десяток не изменился, а более чем на пять мест изменились позиции только у трех регионов: два поднялись, один опустился.Смена позицийКак отмечают эксперты, наиболее существенно улучшили позиции Приморье и Орловская область – поднялись на 11 и 6 мест соответственно. В Приморье снизилась доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, выросла доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку, выросли вклады в банках, а отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг осталось на прежнем уровне.Росту позиций Орловской области также способствовало улучшение упомянутых показателей, и здесь рост доходов опережал рост цен, что привело к улучшению отношения доходов к стоимости набора, считают аналитики.Наиболее существенно ухудшились позиции у Костромской области, где ухудшились все показатели, кроме вкладов. Эксперты отмечают, что снижение отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг здесь было обусловлено ростом второго. У других регионов, показавших отрицательную динамику, снижение позиций составило от одной до четырех.Эксперты считают, что в 2021 году вследствие улучшения общеэкономической ситуации и постепенного преодоления последствий пандемии можно ожидать повышения уровня финансового благополучия. Основным фактором, способствующим этому, станет рост доходов. При этом существенного изменения в распределении регионов по данному показателю, вероятнее всего, не произойдет.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20211011/finansy-1753741033.html

https://ria.ru/20211008/vakansii-1753609295.html

https://ria.ru/20210924/zarplata-1751555107.html

https://ria.ru/20211006/zarplata-1753273221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия