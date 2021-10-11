https://ria.ru/20211011/bitkoin-1753972710.html

Цена биткоина поднялась выше 57 тысяч долларов

Цена биткоина поднялась выше 57 тысяч долларов - РИА Новости, 11.10.2021

Цена биткоина поднялась выше 57 тысяч долларов

Стоимость биткоина в понедельник утром поднялась выше 57 тысяч долларов впервые с 12 мая, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:26

2021-10-11T11:26

2021-10-11T11:26

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Стоимость биткоина в понедельник утром поднялась выше 57 тысяч долларов впервые с 12 мая, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.52 мск рос в цене на 2,1% - до 56,78 тысячи долларов. Минутами ранее цена составила почти 57,05 тысячи долларов, в последний раз на таком уровне биткоин торговался 12 мая.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,14% - до 56,8 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.С начала месяца биткоин подорожал уже почти на 30%, с 43,82 тысячи долларов. Криптовалюта вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе - суммарно почти на 35%.За первый квартал биткоин подорожал вдвое: до 58,7 тысячи долларов с примерно 29 тысяч по состоянию на конец 2020 года. В апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов. В мае криптовалюта потеряла треть стоимости: цена биткоина упала до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи.

https://ria.ru/20210922/bitkoin-1751222132.html

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экономика, в мире, биткоин