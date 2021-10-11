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Суд арестовал задержанных по делу об обрушении дома в Батуми
Суд арестовал задержанных по делу об обрушении дома в Батуми - РИА Новости, 11.10.2021
Суд арестовал задержанных по делу об обрушении дома в Батуми
Батумский городской суд избрал арест в виде меры пресечения для троих задержанных по делу об обрушении части корпуса в Батуми, в результате которого погибли... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:45
2021-10-11T11:45
в мире
грузия
батуми
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ТБИЛИСИ, 11 окт - РИА Новости. Батумский городской суд избрал арест в виде меры пресечения для троих задержанных по делу об обрушении части корпуса в Батуми, в результате которого погибли люди, сообщает грузинский Первый канал.В пятницу в центре Батуми обрушилась часть жилого семиэтажного дома. Около 300 спасателей более суток непрерывно проводили очистительные и поисковые работы. Власти Грузии объявили 11 октября днем траура в честь девятерых погибших, среди которых есть дети."Трое задержанных по факту обрушения жилого дома в Батуми отправлены под арест в качестве меры пресечения. Судья Батумского городского суда Тамар Бежанишвили огласила решение несколько минут назад. Судья удовлетворила ходатайство прокуратуры", - сообщает ТВ.
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в мире, грузия, батуми
11:45 11.10.2021
 
Суд арестовал задержанных по делу об обрушении дома в Батуми

Суд арестовал задержанных по делу об обрушении части семиэтажного дома в Батуми

© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкПоисковые работы и разбор завалов на месте обрушения одного из подъездов пятиэтажного дома на улице 26 мая в Батуми
Поисковые работы и разбор завалов на месте обрушения одного из подъездов пятиэтажного дома на улице 26 мая в Батуми - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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ТБИЛИСИ, 11 окт - РИА Новости. Батумский городской суд избрал арест в виде меры пресечения для троих задержанных по делу об обрушении части корпуса в Батуми, в результате которого погибли люди, сообщает грузинский Первый канал.
В пятницу в центре Батуми обрушилась часть жилого семиэтажного дома. Около 300 спасателей более суток непрерывно проводили очистительные и поисковые работы. Власти Грузии объявили 11 октября днем траура в честь девятерых погибших, среди которых есть дети.
"Трое задержанных по факту обрушения жилого дома в Батуми отправлены под арест в качестве меры пресечения. Судья Батумского городского суда Тамар Бежанишвили огласила решение несколько минут назад. Судья удовлетворила ходатайство прокуратуры", - сообщает ТВ.
Город Батуми - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11:40
В больнице в Батуми обрушился потолок в палате с детьми
 
В миреГрузияБатуми
 
 
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