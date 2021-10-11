https://ria.ru/20211011/batumi-1753978100.html
Суд арестовал задержанных по делу об обрушении дома в Батуми
Суд арестовал задержанных по делу об обрушении дома в Батуми - РИА Новости, 11.10.2021
Суд арестовал задержанных по делу об обрушении дома в Батуми
Батумский городской суд избрал арест в виде меры пресечения для троих задержанных по делу об обрушении части корпуса в Батуми, в результате которого погибли... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:45
2021-10-11T11:45
2021-10-11T11:45
в мире
грузия
батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753786888_0:324:3064:2048_1920x0_80_0_0_7ccb798509fec979a84b396b3bad1c1b.jpg
ТБИЛИСИ, 11 окт - РИА Новости. Батумский городской суд избрал арест в виде меры пресечения для троих задержанных по делу об обрушении части корпуса в Батуми, в результате которого погибли люди, сообщает грузинский Первый канал.В пятницу в центре Батуми обрушилась часть жилого семиэтажного дома. Около 300 спасателей более суток непрерывно проводили очистительные и поисковые работы. Власти Грузии объявили 11 октября днем траура в честь девятерых погибших, среди которых есть дети."Трое задержанных по факту обрушения жилого дома в Батуми отправлены под арест в качестве меры пресечения. Судья Батумского городского суда Тамар Бежанишвили огласила решение несколько минут назад. Судья удовлетворила ходатайство прокуратуры", - сообщает ТВ.
https://ria.ru/20211011/batumi-1753976629.html
грузия
батуми
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753786888_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_3801d1a7f0f5599ae9a4b8b2cd4d9798.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, батуми
Суд арестовал задержанных по делу об обрушении дома в Батуми
Суд арестовал задержанных по делу об обрушении части семиэтажного дома в Батуми