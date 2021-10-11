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В больнице в Батуми обрушился потолок в палате с детьми

В больнице в Батуми обрушился потолок в палате с детьми - РИА Новости, 11.10.2021

В больнице в Батуми обрушился потолок в палате с детьми

Подвесной потолок обрушился в палате с юными пациентами в Батумской Центральной больнице, никто не пострадал, сообщила директор клиники. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:40

2021-10-11T11:40

2021-10-11T11:40

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ТБИЛИСИ, 11 окт - РИА Новости. Подвесной потолок обрушился в палате с юными пациентами в Батумской Центральной больнице, никто не пострадал, сообщила директор клиники."Упал подвесной потолок. В комнате находились четыре пациента, ни один из них не пострадал. Конечно, у родителей была эмоциональная реакция, но, к счастью, этот инцидент никому не причинил вреда. Дети в безопасности. На место прибыли сотрудники из службы мэрии, из службы спасения, оценили ситуацию. Пока идет расследование", - заявила журналистам директор клиники Тамар Бахтадзе.По данным грузинского Первого канала, в момент инцидента в палате находились четверо детей с родителями. Очевидцы распространяют информацию и видеоматериалы о происшествии в социальной сети. Недовольные родители вызвали в больницу полицию.

https://ria.ru/20211008/obrushenie-1753633484.html

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в мире, батуми, грузия