Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/batumi-1753976629.html
В больнице в Батуми обрушился потолок в палате с детьми
В больнице в Батуми обрушился потолок в палате с детьми - РИА Новости, 11.10.2021
В больнице в Батуми обрушился потолок в палате с детьми
Подвесной потолок обрушился в палате с юными пациентами в Батумской Центральной больнице, никто не пострадал, сообщила директор клиники. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:40
2021-10-11T11:40
в мире
батуми
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147259/49/1472594961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98c8aca38f8be9643ea476d382fac644.jpg
ТБИЛИСИ, 11 окт - РИА Новости. Подвесной потолок обрушился в палате с юными пациентами в Батумской Центральной больнице, никто не пострадал, сообщила директор клиники."Упал подвесной потолок. В комнате находились четыре пациента, ни один из них не пострадал. Конечно, у родителей была эмоциональная реакция, но, к счастью, этот инцидент никому не причинил вреда. Дети в безопасности. На место прибыли сотрудники из службы мэрии, из службы спасения, оценили ситуацию. Пока идет расследование", - заявила журналистам директор клиники Тамар Бахтадзе.По данным грузинского Первого канала, в момент инцидента в палате находились четверо детей с родителями. Очевидцы распространяют информацию и видеоматериалы о происшествии в социальной сети. Недовольные родители вызвали в больницу полицию.
https://ria.ru/20211008/obrushenie-1753633484.html
батуми
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147259/49/1472594961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e225da81134950c1a814905237000060.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, батуми, грузия
11:40 11.10.2021
 
В больнице в Батуми обрушился потолок в палате с детьми

В больнице в Батуми обрушился подвесной потолок в палате с детьми

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкГород Батуми
Город Батуми - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 11 окт - РИА Новости. Подвесной потолок обрушился в палате с юными пациентами в Батумской Центральной больнице, никто не пострадал, сообщила директор клиники.
"Упал подвесной потолок. В комнате находились четыре пациента, ни один из них не пострадал. Конечно, у родителей была эмоциональная реакция, но, к счастью, этот инцидент никому не причинил вреда. Дети в безопасности. На место прибыли сотрудники из службы мэрии, из службы спасения, оценили ситуацию. Пока идет расследование", - заявила журналистам директор клиники Тамар Бахтадзе.
По данным грузинского Первого канала, в момент инцидента в палате находились четверо детей с родителями. Очевидцы распространяют информацию и видеоматериалы о происшествии в социальной сети. Недовольные родители вызвали в больницу полицию.
Работы на месте обрушения части жилого дома в Батуми
8 октября, 11:11
В Батуми обрушилась часть жилого дома, есть пострадавшие
 
В миреБатумиГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:57В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
12:53Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
12:52В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
12:52В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19
12:50В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
12:47В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом
12:44Правительство утвердило концепцию по беспилотному транспорту
12:43На Урале ребенок погиб в ДТП на питбайке
12:40Правительство расширит финансирование программы субсидий авиаперевозок
12:37В России упростили подключение дачных участков к электросетям
12:37Запад навязал Боснии высокого представителя, заявил член президиума БиГ
12:33Единственный в Таганроге ковидный госпиталь оказался заполнен больными
12:31Союз пивоваров не исключил подорожание пива в России
12:30Лавров уверен, что попытки подменить принципы ООН удастся пресечь
12:30В Совфеде рассказали, почему переговоры с Киевом бессмысленны
12:30Источник сообщил о задержании в Турции шести россиян
12:27Россияне выберут населенные пункты, в которые проведут сеть 4G
12:27На Алтае завели дело из-за издевательств над женщиной в ковидном госпитале
12:23У побережья Аляски произошло землетрясение
12:23Суд оставил в силе приговор бывшему вице-губернатору Приморья
Лента новостейМолния