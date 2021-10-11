https://ria.ru/20211011/batumi-1753976629.html
В больнице в Батуми обрушился потолок в палате с детьми
В больнице в Батуми обрушился потолок в палате с детьми - РИА Новости, 11.10.2021
В больнице в Батуми обрушился потолок в палате с детьми
Подвесной потолок обрушился в палате с юными пациентами в Батумской Центральной больнице, никто не пострадал, сообщила директор клиники. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:40
2021-10-11T11:40
2021-10-11T11:40
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ТБИЛИСИ, 11 окт - РИА Новости. Подвесной потолок обрушился в палате с юными пациентами в Батумской Центральной больнице, никто не пострадал, сообщила директор клиники."Упал подвесной потолок. В комнате находились четыре пациента, ни один из них не пострадал. Конечно, у родителей была эмоциональная реакция, но, к счастью, этот инцидент никому не причинил вреда. Дети в безопасности. На место прибыли сотрудники из службы мэрии, из службы спасения, оценили ситуацию. Пока идет расследование", - заявила журналистам директор клиники Тамар Бахтадзе.По данным грузинского Первого канала, в момент инцидента в палате находились четверо детей с родителями. Очевидцы распространяют информацию и видеоматериалы о происшествии в социальной сети. Недовольные родители вызвали в больницу полицию.
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в мире, батуми, грузия
В больнице в Батуми обрушился потолок в палате с детьми
В больнице в Батуми обрушился подвесной потолок в палате с детьми
ТБИЛИСИ, 11 окт - РИА Новости. Подвесной потолок обрушился в палате с юными пациентами в Батумской Центральной больнице, никто не пострадал, сообщила директор клиники.
"Упал подвесной потолок. В комнате находились четыре пациента, ни один из них не пострадал. Конечно, у родителей была эмоциональная реакция, но, к счастью, этот инцидент никому не причинил вреда. Дети в безопасности. На место прибыли сотрудники из службы мэрии, из службы спасения, оценили ситуацию. Пока идет расследование", - заявила журналистам директор клиники Тамар Бахтадзе.
По данным грузинского Первого канала, в момент инцидента в палате находились четверо детей с родителями. Очевидцы распространяют информацию и видеоматериалы о происшествии в социальной сети. Недовольные родители вызвали в больницу полицию.