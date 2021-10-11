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ВТБ подвел итоги программы цифровизации "600 дней"

ВТБ подвел итоги программы цифровизации "600 дней" - РИА Новости, 11.10.2021

ВТБ подвел итоги программы цифровизации "600 дней"

Банк ВТБ (ПАО) завершил реализацию программы "600 дней", в рамках которой в 8 раз было ускорено внедрение продуктов и сервисов, в пять разувеличилось число... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:40

2021-10-11T15:40

2021-10-11T15:40

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) завершил реализацию программы "600 дней", в рамках которой в 8 раз было ускорено внедрение продуктов и сервисов, в пять разувеличилось число цифровых продуктов для физлиц, созданы новые интернет-банк и приложение для розничных и корпоративных клиентов, сообщает банк."Благодаря глобальной трансформации мы создали продукты и услуги нового поколения, которыми пользуются миллионы людей в нашей стране. Такое решение оказалось особенно своевременным в связис пандемией и резким ростом интереса к "цифре" во всем мире. К нашей команде в рамках "600 дней" присоединились сотни профессионалов, мы провели значимые изменения в организационной структуре банка, синхронизировали все процессы для быстрого вывода новых услуг на рынок. Технологический рывок позволил ВТБ кратно увеличить эффективность бизнес-процессов и вплотную подойти к реализации финансовых целей, утвержденных в стратегии", — приводятся в сообщении слова президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина.В ходе "600 дней" ВТБ создал уникальную микросервисную омниканальную платформу, которая позволила изменить процессы выдачи розничных и корпоративных кредитов. Выведена на новый уровень работа с искусственным интеллектом, в том числе внедрены в промышленное использование система управления моделями машинного обучения, платформа для разработки NLP-моделей и графовая платформа. Кроме того, ВТБ внедрил и активно развивает платформу API, которая, наряду с платформой автоматизированной разработки и облачной платформой, позволила создать технологические возможности для развития партнерств и построения открытой экосистемы.По данным банка, в результате проектов, запущенных в рамках "600 дней", число активных розничных клиентов ВТБ к концу 2021 года может достичь 16 миллионов человек, а по итогам 2025 года - более 30 миллионов человек. Количество активных клиентов СМБ с момента запуска программы выросло более чем на 60% - до 800 тысяч, а к концу 2022 года составит 1 миллион.

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