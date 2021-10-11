https://ria.ru/20211011/bank-1754040293.html
ВТБ подвел итоги программы цифровизации "600 дней"
ВТБ подвел итоги программы цифровизации "600 дней" - РИА Новости, 11.10.2021
ВТБ подвел итоги программы цифровизации "600 дней"
Банк ВТБ (ПАО) завершил реализацию программы "600 дней", в рамках которой в 8 раз было ускорено внедрение продуктов и сервисов, в пять разувеличилось число... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:40
2021-10-11T15:40
2021-10-11T15:40
новости компаний - экономика
втб
банки
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) завершил реализацию программы "600 дней", в рамках которой в 8 раз было ускорено внедрение продуктов и сервисов, в пять разувеличилось число цифровых продуктов для физлиц, созданы новые интернет-банк и приложение для розничных и корпоративных клиентов, сообщает банк."Благодаря глобальной трансформации мы создали продукты и услуги нового поколения, которыми пользуются миллионы людей в нашей стране. Такое решение оказалось особенно своевременным в связис пандемией и резким ростом интереса к "цифре" во всем мире. К нашей команде в рамках "600 дней" присоединились сотни профессионалов, мы провели значимые изменения в организационной структуре банка, синхронизировали все процессы для быстрого вывода новых услуг на рынок. Технологический рывок позволил ВТБ кратно увеличить эффективность бизнес-процессов и вплотную подойти к реализации финансовых целей, утвержденных в стратегии", — приводятся в сообщении слова президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина.В ходе "600 дней" ВТБ создал уникальную микросервисную омниканальную платформу, которая позволила изменить процессы выдачи розничных и корпоративных кредитов. Выведена на новый уровень работа с искусственным интеллектом, в том числе внедрены в промышленное использование система управления моделями машинного обучения, платформа для разработки NLP-моделей и графовая платформа. Кроме того, ВТБ внедрил и активно развивает платформу API, которая, наряду с платформой автоматизированной разработки и облачной платформой, позволила создать технологические возможности для развития партнерств и построения открытой экосистемы.По данным банка, в результате проектов, запущенных в рамках "600 дней", число активных розничных клиентов ВТБ к концу 2021 года может достичь 16 миллионов человек, а по итогам 2025 года - более 30 миллионов человек. Количество активных клиентов СМБ с момента запуска программы выросло более чем на 60% - до 800 тысяч, а к концу 2022 года составит 1 миллион.
https://ria.ru/20211001/banki-1752646636.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b13114686eee9a98b14cfca4a3a68a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, втб, банки, россия
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости
. Банк ВТБ
(ПАО) завершил реализацию программы "600 дней", в рамках которой в 8 раз было ускорено внедрение продуктов и сервисов, в пять разувеличилось число цифровых продуктов для физлиц, созданы новые интернет-банк и приложение для розничных и корпоративных клиентов, сообщает банк.
"Благодаря глобальной трансформации мы создали продукты и услуги нового поколения, которыми пользуются миллионы людей в нашей стране. Такое решение оказалось особенно своевременным в связис пандемией и резким ростом интереса к "цифре" во всем мире. К нашей команде в рамках "600 дней" присоединились сотни профессионалов, мы провели значимые изменения в организационной структуре банка, синхронизировали все процессы для быстрого вывода новых услуг на рынок. Технологический рывок позволил ВТБ кратно увеличить эффективность бизнес-процессов и вплотную подойти к реализации финансовых целей, утвержденных в стратегии", — приводятся в сообщении слова президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина.
В ходе "600 дней" ВТБ создал уникальную микросервисную омниканальную платформу, которая позволила изменить процессы выдачи розничных и корпоративных кредитов. Выведена на новый уровень работа с искусственным интеллектом, в том числе внедрены в промышленное использование система управления моделями машинного обучения, платформа для разработки NLP-моделей и графовая платформа. Кроме того, ВТБ внедрил и активно развивает платформу API, которая, наряду с платформой автоматизированной разработки и облачной платформой, позволила создать технологические возможности для развития партнерств и построения открытой экосистемы.
"Банк первым на рынке обеспечил для своих клиентов оформление ипотеки и автокредитов в режиме онлайн, почти две трети депозитов уже открываются дистанционно. Общая доля цифровых продаж выросла на треть – почти до 40%. С 2021 года все новые офисы открываются в новом технологичном формате, к услугам клиентов – видеообслуживание на сайте и курьерская доставка. К концу 2022 года банк намерен перевести в онлайн 100% продуктов и сервисов для физлиц, почти половину продаж проводить в цифровых каналах, открыть первые офисы без сотрудников и совершать до 90% операций без бумаги", - отметили в ВТБ.
По данным банка, в результате проектов, запущенных в рамках "600 дней", число активных розничных клиентов ВТБ к концу 2021 года может достичь 16 миллионов человек, а по итогам 2025 года - более 30 миллионов человек. Количество активных клиентов СМБ с момента запуска программы выросло более чем на 60% - до 800 тысяч, а к концу 2022 года составит 1 миллион.