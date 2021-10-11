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При падении автобуса в реку на севере Китая погибли два человека
При падении автобуса в реку на севере Китая погибли два человека - РИА Новости, 11.10.2021
При падении автобуса в реку на севере Китая погибли два человека
Два человека погибли, двенадцать числятся пропавшими без вести после того, как в понедельник автобус упал в реку в китайской северной провинции Хэбэй, говорится РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:45
2021-10-11T09:45
в мире
китай
шицзячжуан
хэбэй
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ПЕКИН, 11 окт - РИА Новости. Два человека погибли, двенадцать числятся пропавшими без вести после того, как в понедельник автобус упал в реку в китайской северной провинции Хэбэй, говорится в сообщении провинциального управления по чрезвычайным ситуациям."По состоянию на данный момент, из воды удалось вытащить 39 человек, среди них двое погибших, ещё 12 человек числятся пропавшими без вести", - говорится в заявлении управления в соцсети WeChat.Авария произошла в понедельник утром около 07.00 (02.00 мск) в уезде Пиншань городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй, когда служебный автобус местной компании Jingye, перевозивший рабочих, по пока не установленной причине упал с моста в реку Хутохэ.На момент аварии в автобусе находился 51 человек, вместимость транспортного средства - 55 человек.Власти оперативно организовали спасательную операцию, однако избежать жертв не удалось, в ожидании спасения люди забрались на крышу автобуса.Поисково-спасательная операция продолжается. Водитель автобуса задержан.
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китай
шицзячжуан
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в мире, китай, шицзячжуан, хэбэй
09:45 11.10.2021
 
При падении автобуса в реку на севере Китая погибли два человека

При падении автобуса в реку в Китае погибли два пассажира, еще 12 пропали без вести

© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Пекине, КНР
Скорая помощь в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 окт - РИА Новости. Два человека погибли, двенадцать числятся пропавшими без вести после того, как в понедельник автобус упал в реку в китайской северной провинции Хэбэй, говорится в сообщении провинциального управления по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на данный момент, из воды удалось вытащить 39 человек, среди них двое погибших, ещё 12 человек числятся пропавшими без вести", - говорится в заявлении управления в соцсети WeChat.
Авария произошла в понедельник утром около 07.00 (02.00 мск) в уезде Пиншань городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй, когда служебный автобус местной компании Jingye, перевозивший рабочих, по пока не установленной причине упал с моста в реку Хутохэ.
На момент аварии в автобусе находился 51 человек, вместимость транспортного средства - 55 человек.
Оперативные службы на месте ДТП, где женщина погибла под колесами электробуса на площади Киевского вокзала - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 21:26
В Москве погибла женщина после удара прохожего, попав под автобус
Власти оперативно организовали спасательную операцию, однако избежать жертв не удалось, в ожидании спасения люди забрались на крышу автобуса.
Поисково-спасательная операция продолжается. Водитель автобуса задержан.
 
В миреКитайШицзячжуанХэбэй
 
 
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