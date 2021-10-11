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При падении автобуса в реку на севере Китая погибли два человека

При падении автобуса в реку на севере Китая погибли два человека - РИА Новости, 11.10.2021

При падении автобуса в реку на севере Китая погибли два человека

Два человека погибли, двенадцать числятся пропавшими без вести после того, как в понедельник автобус упал в реку в китайской северной провинции Хэбэй, говорится РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T09:45

2021-10-11T09:45

2021-10-11T09:45

в мире

китай

шицзячжуан

хэбэй

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ПЕКИН, 11 окт - РИА Новости. Два человека погибли, двенадцать числятся пропавшими без вести после того, как в понедельник автобус упал в реку в китайской северной провинции Хэбэй, говорится в сообщении провинциального управления по чрезвычайным ситуациям."По состоянию на данный момент, из воды удалось вытащить 39 человек, среди них двое погибших, ещё 12 человек числятся пропавшими без вести", - говорится в заявлении управления в соцсети WeChat.Авария произошла в понедельник утром около 07.00 (02.00 мск) в уезде Пиншань городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй, когда служебный автобус местной компании Jingye, перевозивший рабочих, по пока не установленной причине упал с моста в реку Хутохэ.На момент аварии в автобусе находился 51 человек, вместимость транспортного средства - 55 человек.Власти оперативно организовали спасательную операцию, однако избежать жертв не удалось, в ожидании спасения люди забрались на крышу автобуса.Поисково-спасательная операция продолжается. Водитель автобуса задержан.

https://ria.ru/20211010/ostanovka-1753922885.html

китай

шицзячжуан

хэбэй

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в мире, китай, шицзячжуан, хэбэй