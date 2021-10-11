https://ria.ru/20211011/avto-1753977845.html
Автоэксперты посоветовали "переобуваться" при первых признаках заморозков
Автоэксперты посоветовали "переобуваться" при первых признаках заморозков - РИА Новости, 11.10.2021
Автоэксперты посоветовали "переобуваться" при первых признаках заморозков
Оптимальная температура для смены летней резины на зимнюю – 5-8 градусов тепла, при первых признаках заморозков "переобуться" нужно обязательно, считают... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:43
2021-10-11T11:43
2021-10-11T11:57
общество
сергей канаев
федерация автовладельцев россии (фар)
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Оптимальная температура для смены летней резины на зимнюю – 5-8 градусов тепла, при первых признаках заморозков "переобуться" нужно обязательно, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты."Знаете, есть температурный режим, который говорит о том, что пора переобуться. Это среднесуточная температура около 7-8 градусов. В каких-то регионах эти показатели выше, в каких-то ниже. … В данном случае, абсолютно не важно, какой тип зимней резины вы предпочитаете. Для своей безопасности и безопасности окружающих лучше переобуться при первых признаках заморозков", - сказал руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.Он подчеркнул, что также следует внимательно следить за состоянием своих колес.В свою очередь, координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел рассказал, что старается ”переобуваться” в первую неделю ноября.Он отметил, что при температуре ниже 5 градусов резина теряет свои свойства, что может привести к авариям."Как только среднесуточная ниже 5 градусов опустилась, сразу переобуваемся", - заключил он.
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общество, сергей канаев, федерация автовладельцев россии (фар)
11:43 11.10.2021 (обновлено: 11:57 11.10.2021)
Автоэксперты посоветовали "переобуваться" при первых признаках заморозков
Автоэксперты назвали оптимальную температуру для смены летней резины на зимнюю
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Оптимальная температура для смены летней резины на зимнюю – 5-8 градусов тепла, при первых признаках заморозков "переобуться" нужно обязательно, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.
"Знаете, есть температурный режим, который говорит о том, что пора переобуться. Это среднесуточная температура около 7-8 градусов. В каких-то регионах эти показатели выше, в каких-то ниже. … В данном случае, абсолютно не важно, какой тип зимней резины вы предпочитаете. Для своей безопасности и безопасности окружающих лучше переобуться при первых признаках заморозков", - сказал руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев
.
Он подчеркнул, что также следует внимательно следить за состоянием своих колес.
"Я переобуваюсь на "липучки", без шипов. Делаю при первых заморозках. Как только передают прогноз погоды с заморозками, сразу делаю это. На самом деле, это очень выгодно: ты не тратишь выходные в очередях на шиномонтаже, с одной стороны, а с другой стороны, можешь ездить большую часть года на этой резине", - добавил Канаев.
В свою очередь, координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел рассказал, что старается ”переобуваться” в первую неделю ноября.
"У меня есть даты, когда я в одну сторону ”переобуваюсь” и в другую. Например, на зимнюю резину в первую неделю ноября. Естественно, если есть какие-то климатические отклонения, дата может сместиться на неделю-другую, поэтому надо смотреть по погоде", - сказал Орел.
Он отметил, что при температуре ниже 5 градусов резина теряет свои свойства, что может привести к авариям.
"Как только среднесуточная ниже 5 градусов опустилась, сразу переобуваемся", - заключил он.