https://ria.ru/20211011/avto-1753977845.html

Автоэксперты посоветовали "переобуваться" при первых признаках заморозков

Автоэксперты посоветовали "переобуваться" при первых признаках заморозков - РИА Новости, 11.10.2021

Автоэксперты посоветовали "переобуваться" при первых признаках заморозков

Оптимальная температура для смены летней резины на зимнюю – 5-8 градусов тепла, при первых признаках заморозков "переобуться" нужно обязательно, считают... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:43

2021-10-11T11:43

2021-10-11T11:57

общество

сергей канаев

федерация автовладельцев россии (фар)

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Оптимальная температура для смены летней резины на зимнюю – 5-8 градусов тепла, при первых признаках заморозков "переобуться" нужно обязательно, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты."Знаете, есть температурный режим, который говорит о том, что пора переобуться. Это среднесуточная температура около 7-8 градусов. В каких-то регионах эти показатели выше, в каких-то ниже. … В данном случае, абсолютно не важно, какой тип зимней резины вы предпочитаете. Для своей безопасности и безопасности окружающих лучше переобуться при первых признаках заморозков", - сказал руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.Он подчеркнул, что также следует внимательно следить за состоянием своих колес.В свою очередь, координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел рассказал, что старается ”переобуваться” в первую неделю ноября.Он отметил, что при температуре ниже 5 градусов резина теряет свои свойства, что может привести к авариям."Как только среднесуточная ниже 5 градусов опустилась, сразу переобуваемся", - заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20211010/pogoda-1753889156.html

https://ria.ru/20211010/pogoda-1753885066.html

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общество, сергей канаев, федерация автовладельцев россии (фар)