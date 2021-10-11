Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/avto-1753977845.html
Автоэксперты посоветовали "переобуваться" при первых признаках заморозков
Автоэксперты посоветовали "переобуваться" при первых признаках заморозков - РИА Новости, 11.10.2021
Автоэксперты посоветовали "переобуваться" при первых признаках заморозков
Оптимальная температура для смены летней резины на зимнюю – 5-8 градусов тепла, при первых признаках заморозков "переобуться" нужно обязательно, считают... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:43
2021-10-11T11:57
общество
сергей канаев
федерация автовладельцев россии (фар)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153259/82/1532598251_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_8116acbc4d8cf72939c423d6417b7e98.jpg
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Оптимальная температура для смены летней резины на зимнюю – 5-8 градусов тепла, при первых признаках заморозков "переобуться" нужно обязательно, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты."Знаете, есть температурный режим, который говорит о том, что пора переобуться. Это среднесуточная температура около 7-8 градусов. В каких-то регионах эти показатели выше, в каких-то ниже. … В данном случае, абсолютно не важно, какой тип зимней резины вы предпочитаете. Для своей безопасности и безопасности окружающих лучше переобуться при первых признаках заморозков", - сказал руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.Он подчеркнул, что также следует внимательно следить за состоянием своих колес.В свою очередь, координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел рассказал, что старается ”переобуваться” в первую неделю ноября.Он отметил, что при температуре ниже 5 градусов резина теряет свои свойства, что может привести к авариям."Как только среднесуточная ниже 5 градусов опустилась, сразу переобуваемся", - заключил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20211010/pogoda-1753889156.html
https://ria.ru/20211010/pogoda-1753885066.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153259/82/1532598251_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e236be84e15e05a10964a471a2c31825.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, сергей канаев, федерация автовладельцев россии (фар)
11:43 11.10.2021 (обновлено: 11:57 11.10.2021)
 
Автоэксперты посоветовали "переобуваться" при первых признаках заморозков

Автоэксперты назвали оптимальную температуру для смены летней резины на зимнюю

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРаботник шиномонтажной мастерской
Работник шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Оптимальная температура для смены летней резины на зимнюю – 5-8 градусов тепла, при первых признаках заморозков "переобуться" нужно обязательно, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.
"Знаете, есть температурный режим, который говорит о том, что пора переобуться. Это среднесуточная температура около 7-8 градусов. В каких-то регионах эти показатели выше, в каких-то ниже. … В данном случае, абсолютно не важно, какой тип зимней резины вы предпочитаете. Для своей безопасности и безопасности окружающих лучше переобуться при первых признаках заморозков", - сказал руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 15:17В России
Будет особенно заливать: москвичам пообещали скорый конец бабьего лета
Он подчеркнул, что также следует внимательно следить за состоянием своих колес.
"Я переобуваюсь на "липучки", без шипов. Делаю при первых заморозках. Как только передают прогноз погоды с заморозками, сразу делаю это. На самом деле, это очень выгодно: ты не тратишь выходные в очередях на шиномонтаже, с одной стороны, а с другой стороны, можешь ездить большую часть года на этой резине", - добавил Канаев.
В свою очередь, координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел рассказал, что старается ”переобуваться” в первую неделю ноября.
"У меня есть даты, когда я в одну сторону ”переобуваюсь” и в другую. Например, на зимнюю резину в первую неделю ноября. Естественно, если есть какие-то климатические отклонения, дата может сместиться на неделю-другую, поэтому надо смотреть по погоде", - сказал Орел.
Он отметил, что при температуре ниже 5 градусов резина теряет свои свойства, что может привести к авариям.
"Как только среднесуточная ниже 5 градусов опустилась, сразу переобуваемся", - заключил он.
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 14:35
Синоптики назвали сроки окончания бабьего лета в Москве
 
ОбществоСергей КанаевФедерация автовладельцев России (ФАР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:57В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
12:53Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
12:52В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
12:52В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19
12:50В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
12:47В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом
12:44Правительство утвердило концепцию по беспилотному транспорту
12:43На Урале ребенок погиб в ДТП на питбайке
12:40Правительство расширит финансирование программы субсидий авиаперевозок
12:37В России упростили подключение дачных участков к электросетям
12:37Запад навязал Боснии высокого представителя, заявил член президиума БиГ
12:33Единственный в Таганроге ковидный госпиталь оказался заполнен больными
12:31Союз пивоваров не исключил подорожание пива в России
12:30Лавров уверен, что попытки подменить принципы ООН удастся пресечь
12:30В Совфеде рассказали, почему переговоры с Киевом бессмысленны
12:30Источник сообщил о задержании в Турции шести россиян
12:27Россияне выберут населенные пункты, в которые проведут сеть 4G
12:27На Алтае завели дело из-за издевательств над женщиной в ковидном госпитале
12:23У побережья Аляски произошло землетрясение
12:23Суд оставил в силе приговор бывшему вице-губернатору Приморья
Лента новостейМолния