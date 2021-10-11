https://ria.ru/20211011/avstriya-1754036950.html

Шалленберг считает выдвинутые против Курца подозрения ложными

Шалленберг считает выдвинутые против Курца подозрения ложными - РИА Новости, 11.10.2021

Шалленберг считает выдвинутые против Курца подозрения ложными

Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что считает ложными выдвинутые против Себастьяна Курца подозрения, и выразил уверенность, что его... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:22

2021-10-11T15:22

2021-10-11T15:53

австрия

себастьян курц

александер шалленберг

александер ван дер беллен

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ВЕНА, 11 окт - РИА Новости. Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что считает ложными выдвинутые против Себастьяна Курца подозрения, и выразил уверенность, что его непричастность к коррупции будет доказана.В своем первом заявлении после вступления в должность канцлера Шалленберг пообещал очень тесно сотрудничать с Курцем, назвав все остальное "абсурдным с точки зрения демократической политики"."Кроме того, я считаю ложными выдвинутые (против Курца) подозрения, и я убежден, что в конце концов выяснится, что в них ничего не было", - сказал Шалленберг.В минувшую субботу Курц объявил об отставке с должности австрийского канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, предложив Шалленберга в качестве своего преемника. Кандидатура была одобрена, и уже в понедельник федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел нового канцлера Шалленберга к присяге.На прошлой неделе прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе средств массовой информации в период с 2016 по 2018 годы ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии (АНП), возглавляемой Курцем.Вскоре после заявления прокуратуры со стороны оппозиции стали звучать призывы об отставке канцлера, а партнер АНП по коалиции - партия "Зеленые" - заявил о неспособности канцлера выполнять свои обязанности, потребовав от народников предложить нового, достойного кандидата на эту роль. Одновременно с этим на вторник было назначено внеочередное заседание парламента, на котором оппозиция готовилась вынести вотум недоверия Курцу, однако политик не стал дожидаться этого дня, подав в отставку в минувшую субботу.Несмотря на отставку с должности, Курц остается председателем партии и лидером ее парламентской фракции и таким образом продолжит напрямую влиять на решения в рамках действующего коалиционного правительства.

https://ria.ru/20211011/shallenberg-1754037653.html

https://ria.ru/20211011/avstriya-1754035121.html

https://ria.ru/20211011/avstriya-1753903539.html

австрия

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австрия, себастьян курц, александер шалленберг, александер ван дер беллен