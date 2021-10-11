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https://ria.ru/20211011/avstriya-1754036950.html
Шалленберг считает выдвинутые против Курца подозрения ложными
Шалленберг считает выдвинутые против Курца подозрения ложными - РИА Новости, 11.10.2021
Шалленберг считает выдвинутые против Курца подозрения ложными
Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что считает ложными выдвинутые против Себастьяна Курца подозрения, и выразил уверенность, что его... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:22
2021-10-11T15:53
австрия
себастьян курц
александер шалленберг
александер ван дер беллен
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ВЕНА, 11 окт - РИА Новости. Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что считает ложными выдвинутые против Себастьяна Курца подозрения, и выразил уверенность, что его непричастность к коррупции будет доказана.В своем первом заявлении после вступления в должность канцлера Шалленберг пообещал очень тесно сотрудничать с Курцем, назвав все остальное "абсурдным с точки зрения демократической политики"."Кроме того, я считаю ложными выдвинутые (против Курца) подозрения, и я убежден, что в конце концов выяснится, что в них ничего не было", - сказал Шалленберг.В минувшую субботу Курц объявил об отставке с должности австрийского канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, предложив Шалленберга в качестве своего преемника. Кандидатура была одобрена, и уже в понедельник федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел нового канцлера Шалленберга к присяге.На прошлой неделе прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе средств массовой информации в период с 2016 по 2018 годы ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии (АНП), возглавляемой Курцем.Вскоре после заявления прокуратуры со стороны оппозиции стали звучать призывы об отставке канцлера, а партнер АНП по коалиции - партия "Зеленые" - заявил о неспособности канцлера выполнять свои обязанности, потребовав от народников предложить нового, достойного кандидата на эту роль. Одновременно с этим на вторник было назначено внеочередное заседание парламента, на котором оппозиция готовилась вынести вотум недоверия Курцу, однако политик не стал дожидаться этого дня, подав в отставку в минувшую субботу.Несмотря на отставку с должности, Курц остается председателем партии и лидером ее парламентской фракции и таким образом продолжит напрямую влиять на решения в рамках действующего коалиционного правительства.
https://ria.ru/20211011/shallenberg-1754037653.html
https://ria.ru/20211011/avstriya-1754035121.html
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австрия, себастьян курц, александер шалленберг, александер ван дер беллен
15:22 11.10.2021 (обновлено: 15:53 11.10.2021)
 
Шалленберг считает выдвинутые против Курца подозрения ложными

Новый канцлер Австрии заявил, что считает выдвинутые против Курца подозрения ложными

© REUTERS / Leonhard FoegerЦеремония приведения к присяге канцлера Австрии Александера Шалленберга во дворце Хофбург в Вене
Церемония приведения к присяге канцлера Австрии Александера Шалленберга во дворце Хофбург в Вене - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© REUTERS / Leonhard Foeger
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ВЕНА, 11 окт - РИА Новости. Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что считает ложными выдвинутые против Себастьяна Курца подозрения, и выразил уверенность, что его непричастность к коррупции будет доказана.
В своем первом заявлении после вступления в должность канцлера Шалленберг пообещал очень тесно сотрудничать с Курцем, назвав все остальное "абсурдным с точки зрения демократической политики".
Назначенный канцлер Австрии Александер Шалленберг и вице-канцлер Вернер Когле на церемонии приведения к присяге во дворце Хофбург в Вене - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 15:26
Новый канцлер Австрии заявил, что будет сотрудничать с Курцем
"Кроме того, я считаю ложными выдвинутые (против Курца) подозрения, и я убежден, что в конце концов выяснится, что в них ничего не было", - сказал Шалленберг.
В минувшую субботу Курц объявил об отставке с должности австрийского канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, предложив Шалленберга в качестве своего преемника. Кандидатура была одобрена, и уже в понедельник федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел нового канцлера Шалленберга к присяге.
На прошлой неделе прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе средств массовой информации в период с 2016 по 2018 годы ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии (АНП), возглавляемой Курцем.
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 15:16
Шалленберг заявил, что не ожидал стать канцлером Австрии
Вскоре после заявления прокуратуры со стороны оппозиции стали звучать призывы об отставке канцлера, а партнер АНП по коалиции - партия "Зеленые" - заявил о неспособности канцлера выполнять свои обязанности, потребовав от народников предложить нового, достойного кандидата на эту роль. Одновременно с этим на вторник было назначено внеочередное заседание парламента, на котором оппозиция готовилась вынести вотум недоверия Курцу, однако политик не стал дожидаться этого дня, подав в отставку в минувшую субботу.
Несмотря на отставку с должности, Курц остается председателем партии и лидером ее парламентской фракции и таким образом продолжит напрямую влиять на решения в рамках действующего коалиционного правительства.
Себастьян Курц - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 08:00
"Он всем отомстит": кто и зачем свалил канцлера-вундеркинда
 
АвстрияСебастьян КурцАлександер ШалленбергАлександер Ван дер Беллен
 
 
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