https://ria.ru/20211011/avstriya-1753903539.html

"Он всем отомстит": кто и зачем свалил канцлера-вундеркинда

"Он всем отомстит": кто и зачем свалил канцлера-вундеркинда - РИА Новости, 11.10.2021

"Он всем отомстит": кто и зачем свалил канцлера-вундеркинда

Юный Меттерних, Альпийский Трамп, Червонный Валет, Крошка Гитлер — как только не называли австрийского канцлера Себастьяна Курца! Ах да, еще вундеркиндом и... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T08:00

2021-10-11T08:00

2021-10-11T08:05

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Юный Меттерних, Альпийский Трамп, Червонный Валет, Крошка Гитлер — как только не называли австрийского канцлера Себастьяна Курца! Ах да, еще вундеркиндом и Моцартом. Самый молодой в мире министр иностранных дел и самый молодой в истории Австрии канцлер начал политическую деятельность в семнадцать лет. Сегодня в свои тридцать пять Курц — настоящий политический тяжеловес. Его внезапная отставка с поста канцлера стала скандалом мирового масштаба.О предках и прошлом своей семьи канцлер Австрии практически не говорит. По официальным данным, его матушка — учительница, отец — инженер, оба — истовые католики. Однако злые языки обвиняли юного Курца в том, что он родился с серебряной ложкой во рту. "Верховая езда, гольф, просекко, балы в Венской опере — вот его стиль жизни", — сплетничал известный социолог Бернхардт Хайнцльмайер.Все это как-то не вяжется с профессиями родителей, однако в биографии Курца много таких лакун. Жизнь его подруги, высокопоставленной сотрудницы Министерства финансов Сюзанны Тир, тоже предельно засекречена. Известно лишь то, что они познакомились, когда обоим было по 18 лет, и с тех пор не расставались, хотя брак и не оформили.Юного Курца за ручку привел в политику Маркус Фигль, внучатый племянник Леопольда Фигля, знаменитого австрийского политика, который в свое время — вскоре после войны — тоже был самым молодым канцлером в стране. Этот семейный клан исповедует консервативную повестку с опорой на ценности католической религии и классического капитализма. Ну и передает родственникам по наследству высокие посты в Австрийской народной партии (АНП).Под крылом Фигля Себастьян Курц стремительно сделал карьеру в молодежном отделении АНП и возглавил его. В 25 лет назначен министром по интеграции, в 27 — министром иностранных дел. Он был так занят, что бросил университет, так и не получив диплом. "Как он будет выглядеть рядом с Лавровым и Штайнмайером?!" — возмущались тогда критики молодого дарования.С самого начала Курца раздирала народная любовь-ненависть. С одной стороны, его фото крупным планом не сходили с передовиц. Его пиджаки и носки стали темой для разговоров. Стоило ему выйти на публику, как на него бросались толпы поклонниц, чтобы сделать селфи. (Заметим в скобках, что канцлер Австрии действительно отлично выглядит.) С другой стороны, серьезные политические мужи — в преклонных летах, регалиях и морщинах — ворчали, что все это сплошной пшик и скоро кончится.Однако вундеркинд не сдавался и действительно показал себя толковым дипломатом. При нем Вена стала одним из ведущих центров мировой политики. Здесь проводились переговоры по иранской сделке. Сюда приезжал с государственным визитом Владимир Путин.А в 2016 году Юный Меттерних добился, казалось бы, невозможного. По настоянию Курца, преодолевшего сопротивление германского истеблишмента и лично Ангелы Меркель, был заблокирован "балканский путь" — дорога в Европу для нелегальных мигрантов из Африки и с Ближнего Востока. Это значительно снизило нагрузку на ЕС и позволило блоку кое-как пережить мигрантский кризис. И одновременно позиционировало Австрию как наследницу Австро-Венгрии — защитницу славянских стран, своих бывших владений, от вторжения с Востока.В мае 2017 года Курц возглавил АНП, а уже в декабре стал канцлером Австрии. Местные либералы зашлись в истерике. Австрийские левые возненавидели Курца, еще когда он был министром по интеграции. Он продавил закон об обязательных уроках немецкого в школах для детей мигрантов и запрет на паранджу. Курц был также против гей-браков, считая, что гомосексуалистам вполне достаточно уже существующего закона о партнерстве. К тому же канцлер — открытый католик, что по нынешним временам просто смертный грех.Левые хейтеры прозвали политика Крошкой Гитлером (Baby Hitler). "Австрийское путешествие во времени! Наконец-то можно убить Гитлера в младенчестве!" — развлекался немецкий сатирический журнал "Титаник".Однако с крайне правыми у Курца тоже не сложилось. Согласившись на коалицию с достаточно радикальной, по европейским меркам, Партией свободы, Курц ловко перехватил их повестку. Прежде всего это был наболевший мигрантский вопрос. Лидер АНП сокращал пособия мигрантам и выплаты их семьям, жестко контролировал поток приезжих, агитировал за национальные австрийские ценности и интеграцию "понаехавших". После вывода американских войск из Афганистана он открыто заявил, что его страна больше не примет ни одного афганского беженца.Но в то же время канцлер жестко пресекал и любые националистические выходки. Узнав, что новозеландский террорист, расстрелявший мечеть в Крайстчерче, переводил деньги австрийским идентитаристам, Курц потребовал их немедленно разогнать. И снова на него полился поток оскорблений — теперь со стороны правых радикалов. Парадоксальным образом канцлера — звезду и надежду европейских консерваторов — стали называть "прихвостнем Сороса".Доля правды в этом была. Когда Виктор Орбан выгнал из Венгрии Европейский университет Джорджа Сороса, Курц сразу предложил скандальному олигарху передислоцировать вуз в Вену. Канцлер регулярно встречается и с самим Соросом, и с его сыном Александром.Одновременно Курц умудряется дружить с Трампом и всем его семейством. Это не мешает ему посещать секретные сборища лидеров Бигтеха, которые устраивает владелец Alphabet Эрик Шмидт, хотя всем известно, что IT-олигархи Трампа терпеть не могут.За осторожное молчание по скандальным поводам Курцу дали на родине прозвище Тихий Канцлер. Его маневрирование и умение дружить с абсолютно противоположными людьми по-настоящему бесит радикалов — как слева, так и справа. Однако для Австрии такой канцлер оказался настоящим подарком. Страна из года в год демонстрирует устойчивый экономический рост. Вена вернула себе былой блеск, став одним из центров мировой дипломатии.В 2018-м Курц пригласил в страну Владимира Путина и своеобразно отпраздновал 50-летний юбилей поставок газа из России: австрийская OMV заключила контракт с "Газпромом" сроком до 2040 года. Как результат — сегодня Австрию обошел стороной общеевропейский энергетический кризис.Все это, конечно, не могло сойти Курцу с рук. Взволновались американские партнеры. Как это в полностью подконтрольной, казалось бы, Европе с ее стерилизованной политической элитой вдруг появился яркий государственный деятель, у которого хватает смелости вести суверенную политику?У него на все есть своя точка зрения — и он не боится ее высказывать. Список мыслепреступлений Курца против глобалистской повестки поистине бесконечен. То он защищает Виктора Орбана, то поддерживает "Вышеградскую четверку". То говорит, что "не нужно разрушать мировую экономику ради спасения планеты от изменений климата". То вообще заявляет, что "мир в Европе невозможен без России". С этим надо было срочно что-то делать.Левые политики, прикормленные лучшим другом Курца Джорджем Соросом, развернули против австрийского канцлера информационную войну в соцсетях. Этим летом стало известно, что подруга Курца ждет ребенка. Хейтеры немедленно стали мемить на тему "у Крошки Гитлера будет свой крошка".Госдеп США заявил, что американских дипломатов в Вене обижают российские спецслужбы. Издание Politico сообщило, что "политический вундеркинд превратился в преступного манипулятора". Немецкие газеты, исправно обслуживающие американские интересы, обнаружили у канцлера "склонность к нацистской риторике". Вы спросите, в чем она заключалась? Может быть, канцлер кричал "Зиг хайль!"? Нет-нет, Курц просто несколько раз употребил слово "родина".Пока Курц был в командировке, в офис канцлера пришли с обыском. Прокуратура Австрии обвиняет его сотрудников в использовании бюджетных средств для проведения неких опросов, выставлявших политика в выгодном свете.Вроде бы были и какие-то взятки редакторам газеты Osterreich. Это обвинение звучит особенно странно. Курц и сам по себе звезда. У его инстаграма около 350 тысяч подписчиков. Блогеры и инфлюенсеры обсуждают цвет его носков и лайкают его фотки. Журналистам совершенно не нужны взятки, чтобы о нем писать.Кто бы ни стоял за атакой на Курца, ясно, что ни Вашингтону, ни Брюсселю такие яркие политики совершенно не нужны. По той же схеме, что и канцлера, глобалистские элиты уничтожают сегодня Маттео Сальвини, лидера итальянской Лиги Севера.Однако Курца продолжают поддерживать избиратели. Многие политологи в Вене считают, что его отставка — просто ловкий политический ход. В 2019 году он точно так же ушел после Ибица-гейта. Это была грубо сфабрикованная провокация против лидера Партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. Курц тогда разорвал коалицию с этой партией, подал в отставку. И практически сразу же выиграл новые выборы и опять возглавил правительство страны. Забавно, что новую коалицию канцлер сколотил не с Партией свободы, а со своими злейшими антагонистами — "Зелеными".Сейчас именно "Зеленые" изо всех сил топят Курца. Однако вполне возможно, что колокол звонит по ним. "Курц им всем отомстит, — уверяет редактор немецкого таблоида Bild. — И особенно достанется "Зеленым". Что ж, притом что он остается лидером АНП и сохраняет любовь избирателей, у Курца есть для этого все возможности. Его недаром называют рок-звездой, а какая рок-звезда без камбэков? Уйти, чтобы вернуться, — любимый трюк Альпийского Трампа.

https://ria.ru/20211009/potok-1753841886.html

https://ria.ru/20211009/kurts-1753839527.html

https://ria.ru/20211008/avstriya-1753757755.html

https://ria.ru/20211006/kurts-1753419791.html

https://ria.ru/20210922/kurts-1751356978.html

https://ria.ru/20210822/avstriya-1746739149.html

https://ria.ru/20210806/kurts-1744769729.html

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