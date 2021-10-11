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В Минздраве рассказали о состоянии выживших в авиакатастрофе в Татарстане
В Минздраве рассказали о состоянии выживших в авиакатастрофе в Татарстане - РИА Новости, 11.10.2021
В Минздраве рассказали о состоянии выживших в авиакатастрофе в Татарстане
ОДИН ИЗ ПОСТРАДАВШИХ В АВИАКАТАСТРОФЕ В ТАТАРСТАНЕ НАХОДИТСЯ В ТЯЖЕЛОМ, НО СТАБИЛЬНОМ СОСТОЯНИИ, ПО ПЯТИ ПОСТРАДАВШИМ ПРОГНОЗ БЛАГОПРИЯТНЫЙ – МИНЗДРАВ РИА Новости, 11.10.2021
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крушение самолета l-410 в татарстане
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ОДИН ИЗ ПОСТРАДАВШИХ В АВИАКАТАСТРОФЕ В ТАТАРСТАНЕ НАХОДИТСЯ В ТЯЖЕЛОМ, НО СТАБИЛЬНОМ СОСТОЯНИИ, ПО ПЯТИ ПОСТРАДАВШИМ ПРОГНОЗ БЛАГОПРИЯТНЫЙ – МИНЗДРАВРИА Новости
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крушение самолета l-410 в татарстане
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В Минздраве рассказали о состоянии выживших в авиакатастрофе в Татарстане
Минздрав: один из пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане в тяжелом состоянии