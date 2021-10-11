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Арестович ответил Медведеву пятью тезисами о "Московском государстве"
Арестович ответил Медведеву пятью тезисами о "Московском государстве" - РИА Новости, 11.10.2021
Арестович ответил Медведеву пятью тезисами о "Московском государстве"
Советник президента Украины Алексей Арестович в ответ на статью зампредседателя Собвеза РФ Дмитрия Медведева написал пост в Facebook со своими пятью тезисами,... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:59
2021-10-11T14:59
в мире
украина
нато
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
россия
алексей арестович
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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Советник президента Украины Алексей Арестович в ответ на статью зампредседателя Собвеза РФ Дмитрия Медведева написал пост в Facebook со своими пятью тезисами, заявив, что однажды ВС Украины и НАТО восполнят чувство незаполненности в "Московском государстве".В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Украина находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он.Арестович не увидел новой информации в тексте Медведева и решил не отвечать на эти тезисы, а в своих разобрать основы существования "Московского государства".В частности, он заявил, что "призрак внешнего управления вечно присутствует в спальнях московских государей", а византийский орел "символизирует разрыв государственного ума".Он также обнаружил чувство незаполненности в "московском государстве" и заявил, что "однажды вооруженные силы Украины вместе с партнерами по НАТО обязательно восполнят" это.
https://ria.ru/20211011/rukovodstvo-1753936710.html
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в мире, украина, нато, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, россия, алексей арестович
14:59 11.10.2021
 
Арестович ответил Медведеву пятью тезисами о "Московском государстве"

Арестович опубликовал ответ Медведеву в виде своих тезисов о "Московском государстве"

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Советник президента Украины Алексей Арестович в ответ на статью зампредседателя Собвеза РФ Дмитрия Медведева написал пост в Facebook со своими пятью тезисами, заявив, что однажды ВС Украины и НАТО восполнят чувство незаполненности в "Московском государстве".
В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Украина находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он.
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Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
Арестович не увидел новой информации в тексте Медведева и решил не отвечать на эти тезисы, а в своих разобрать основы существования "Московского государства".
В частности, он заявил, что "призрак внешнего управления вечно присутствует в спальнях московских государей", а византийский орел "символизирует разрыв государственного ума".
Он также обнаружил чувство незаполненности в "московском государстве" и заявил, что "однажды вооруженные силы Украины вместе с партнерами по НАТО обязательно восполнят" это.
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В миреУкраинаНАТОДмитрий МедведевВооруженные силы УкраиныРоссияАлексей Арестович
 
 
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