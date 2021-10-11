https://ria.ru/20211011/arest-1754076900.html

Защита экс-замминистра просвещения Раковой обжаловала арест

Защита экс-замминистра просвещения Раковой обжаловала арест - РИА Новости, 11.10.2021

Защита экс-замминистра просвещения Раковой обжаловала арест

Защита обжаловала арест экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в хищении бюджета проекта "Учитель года", сообщили РИА Новости в Тверском суде... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T18:04

2021-10-11T18:04

2021-10-11T18:12

россия

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

сбербанк россии

марина ракова

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Защита обжаловала арест экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в хищении бюджета проекта "Учитель года", сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы."Одиннадцатого октября зарегистрирована жалоба защиты на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Раковой М.Н.", - сказали в суде.Накануне Тверской суд Москвы арестовал бывшую чиновнику до 6 декабря. Как следует из материалов дела, Ракова обвиняется по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".Дело расследует ГУМВД России.Ракова ранее стала фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере).После того, как она не пришла на работу и перестала отвечать на звонки, полиция 1 октября объявила ее в федеральный розыск. Затем был задержан ее супруг Артур Стеценко. По версии следствия, в период нахождения Марины Раковой на должности генерального директора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию. С 2017 по 2019 годы под видом зарплаты он получил свыше 9 миллионов рублей, которые использовал в личных целях. Он был арестован судом 6 октября.Сбербанк, где до последнего времени работала Ракова на должности вице-президента, сообщил, что уволил ее с 4 октября.Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах. В прошлый четверг суд арестовал управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака, управляющего директора дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбербанк" Максима Инкина и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.

https://ria.ru/20211006/sud-1753382151.html

https://ria.ru/20211008/rakova-1753771345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сбербанк россии, марина ракова