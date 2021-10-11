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Защита экс-замминистра просвещения Раковой обжаловала арест
Защита экс-замминистра просвещения Раковой обжаловала арест - РИА Новости, 11.10.2021
Защита экс-замминистра просвещения Раковой обжаловала арест
Защита обжаловала арест экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в хищении бюджета проекта "Учитель года", сообщили РИА Новости в Тверском суде... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:04
2021-10-11T18:12
россия
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сбербанк россии
марина ракова
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Защита обжаловала арест экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в хищении бюджета проекта "Учитель года", сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы."Одиннадцатого октября зарегистрирована жалоба защиты на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Раковой М.Н.", - сказали в суде.Накануне Тверской суд Москвы арестовал бывшую чиновнику до 6 декабря. Как следует из материалов дела, Ракова обвиняется по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".Дело расследует ГУМВД России.Ракова ранее стала фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере).После того, как она не пришла на работу и перестала отвечать на звонки, полиция 1 октября объявила ее в федеральный розыск. Затем был задержан ее супруг Артур Стеценко. По версии следствия, в период нахождения Марины Раковой на должности генерального директора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию. С 2017 по 2019 годы под видом зарплаты он получил свыше 9 миллионов рублей, которые использовал в личных целях. Он был арестован судом 6 октября.Сбербанк, где до последнего времени работала Ракова на должности вице-президента, сообщил, что уволил ее с 4 октября.Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах. В прошлый четверг суд арестовал управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака, управляющего директора дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбербанк" Максима Инкина и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.
https://ria.ru/20211006/sud-1753382151.html
https://ria.ru/20211008/rakova-1753771345.html
https://ria.ru/20211007/rakova-1753454116.html
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россия, происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сбербанк россии, марина ракова
18:04 11.10.2021 (обновлено: 18:12 11.10.2021)
 
Защита экс-замминистра просвещения Раковой обжаловала арест

Защита экс-замминистра просвещения Раковой обжаловала арест по делу о хищении бюджета

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМарина Ракова
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Защита обжаловала арест экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в хищении бюджета проекта "Учитель года", сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"Одиннадцатого октября зарегистрирована жалоба защиты на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Раковой М.Н.", - сказали в суде.
Артур Стеценко на заседании Тверского суда Москвы. Кадр видео
6 октября, 17:46
Суд арестовал мужа экс-замминистра просвещения Раковой
Накануне Тверской суд Москвы арестовал бывшую чиновнику до 6 декабря. Как следует из материалов дела, Ракова обвиняется по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".
Дело расследует ГУМВД России.
Ракова ранее стала фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере).
После того, как она не пришла на работу и перестала отвечать на звонки, полиция 1 октября объявила ее в федеральный розыск. Затем был задержан ее супруг Артур Стеценко. По версии следствия, в период нахождения Марины Раковой на должности генерального директора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию. С 2017 по 2019 годы под видом зарплаты он получил свыше 9 миллионов рублей, которые использовал в личных целях. Он был арестован судом 6 октября.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 23:20
В ОНК заявили, что Ракова пробыла в камере ИВС с ранее судимой
Сбербанк, где до последнего времени работала Ракова на должности вице-президента, сообщил, что уволил ее с 4 октября.
Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах. В прошлый четверг суд арестовал управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака, управляющего директора дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбербанк" Максима Инкина и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 09:45
Экс-замминистра просвещения Ракова заявила, что не скрывалась от следствия
 
РоссияПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Сбербанк РоссииМарина Ракова
 
 
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