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Итальянская полиция уведомила генконсульство об аресте гражданки России
Итальянская полиция уведомила генконсульство об аресте гражданки России - РИА Новости, 11.10.2021
Итальянская полиция уведомила генконсульство об аресте гражданки России
Государственная полиция Италии уведомила в понедельник генеральное консульство РФ в Генуе об аресте 40-летней россиянки, которая обвиняется итальянскими... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T17:59
2021-10-11T18:08
италия
генуя
россия
в мире
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РИМ, 11 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Государственная полиция Италии уведомила в понедельник генеральное консульство РФ в Генуе об аресте 40-летней россиянки, которая обвиняется итальянскими властями в кибермошенничестве, сообщила РИА Новости генконсул Мария Ведринская.По словам Ведринской, итальянские правоохранители пока не предоставили консульскому учреждению копию паспорта арестованной женщины, но устно подтвердили факт ее российского гражданства.Ранее в понедельник госполиция Италии сообщила, что сотрудники спецподразделения Почтовой полиции по киберпреступности арестовали в Генуе россиянку, которой были предъявлены обвинения в кибермошенничестве.Согласно этой информации, женщину подозревают в принадлежности к некой транснациональной организации, занимающейся кибермошенничеством. Речь идет, прежде всего, о покупке на интернет-порталах различных дорогостоящих товаров с использованием кредитных карт и банковских счетов ничего не подозревавших граждан.По данным следственных органов, россиянка, которая уже долгое время проживает в Генуе, получала заказанные мошенническим путем товары, используя поддельные документы, или поручала сделать это за плату другим лицам. Таким образом она становилась обладательницей новейших смартфонов и других дорогостоящих электронных товаров, которые затем отправлялись в Россию другим членам преступной организации или продавались через интернет. На полученные таким образом деньги закупалась криптовалюта.
https://ria.ru/20210928/khaker-1752136417.html
https://ria.ru/20211007/bolgariya-1753505627.html
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италия, генуя, россия, в мире
17:59 11.10.2021 (обновлено: 18:08 11.10.2021)
 
Итальянская полиция уведомила генконсульство об аресте гражданки России

Итальянская полиция уведомила генконсульство в Генуе об аресте 40-летней россиянки

© Фото : Polizia di StatoАвтомобиль итальянской полиции
Автомобиль итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : Polizia di Stato
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РИМ, 11 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Государственная полиция Италии уведомила в понедельник генеральное консульство РФ в Генуе об аресте 40-летней россиянки, которая обвиняется итальянскими властями в кибермошенничестве, сообщила РИА Новости генконсул Мария Ведринская.
"Представители полиции подтвердили нам факт ареста россиянки и сообщили нам, что она отказалась от общения с какими-либо официальными представителями России", - заявила она.
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По словам Ведринской, итальянские правоохранители пока не предоставили консульскому учреждению копию паспорта арестованной женщины, но устно подтвердили факт ее российского гражданства.
Ранее в понедельник госполиция Италии сообщила, что сотрудники спецподразделения Почтовой полиции по киберпреступности арестовали в Генуе россиянку, которой были предъявлены обвинения в кибермошенничестве.
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Согласно этой информации, женщину подозревают в принадлежности к некой транснациональной организации, занимающейся кибермошенничеством. Речь идет, прежде всего, о покупке на интернет-порталах различных дорогостоящих товаров с использованием кредитных карт и банковских счетов ничего не подозревавших граждан.
По данным следственных органов, россиянка, которая уже долгое время проживает в Генуе, получала заказанные мошенническим путем товары, используя поддельные документы, или поручала сделать это за плату другим лицам. Таким образом она становилась обладательницей новейших смартфонов и других дорогостоящих электронных товаров, которые затем отправлялись в Россию другим членам преступной организации или продавались через интернет. На полученные таким образом деньги закупалась криптовалюта.
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