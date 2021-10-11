https://ria.ru/20211011/arest-1754075587.html

Итальянская полиция уведомила генконсульство об аресте гражданки России

Итальянская полиция уведомила генконсульство об аресте гражданки России - РИА Новости, 11.10.2021

Итальянская полиция уведомила генконсульство об аресте гражданки России

Государственная полиция Италии уведомила в понедельник генеральное консульство РФ в Генуе об аресте 40-летней россиянки, которая обвиняется итальянскими... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T17:59

2021-10-11T17:59

2021-10-11T18:08

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РИМ, 11 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Государственная полиция Италии уведомила в понедельник генеральное консульство РФ в Генуе об аресте 40-летней россиянки, которая обвиняется итальянскими властями в кибермошенничестве, сообщила РИА Новости генконсул Мария Ведринская.По словам Ведринской, итальянские правоохранители пока не предоставили консульскому учреждению копию паспорта арестованной женщины, но устно подтвердили факт ее российского гражданства.Ранее в понедельник госполиция Италии сообщила, что сотрудники спецподразделения Почтовой полиции по киберпреступности арестовали в Генуе россиянку, которой были предъявлены обвинения в кибермошенничестве.Согласно этой информации, женщину подозревают в принадлежности к некой транснациональной организации, занимающейся кибермошенничеством. Речь идет, прежде всего, о покупке на интернет-порталах различных дорогостоящих товаров с использованием кредитных карт и банковских счетов ничего не подозревавших граждан.По данным следственных органов, россиянка, которая уже долгое время проживает в Генуе, получала заказанные мошенническим путем товары, используя поддельные документы, или поручала сделать это за плату другим лицам. Таким образом она становилась обладательницей новейших смартфонов и других дорогостоящих электронных товаров, которые затем отправлялись в Россию другим членам преступной организации или продавались через интернет. На полученные таким образом деньги закупалась криптовалюта.

https://ria.ru/20210928/khaker-1752136417.html

https://ria.ru/20211007/bolgariya-1753505627.html

https://ria.ru/20210918/tyurma-1750726909.html

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италия, генуя, россия, в мире