https://ria.ru/20211011/arest-1754058795.html
Водителя Mercedes, попавшего в ДТП с Собчак, отправили под домашний арест
Водителя Mercedes, попавшего в ДТП с Собчак, отправили под домашний арест - РИА Новости, 11.10.2021
Водителя Mercedes, попавшего в ДТП с Собчак, отправили под домашний арест
Водителя Mercedes, который вёз телеведущую Ксению Собчак и попал в смертельное ДТП в Сочи, отправили под домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:52
2021-10-11T16:52
2021-10-11T19:29
происшествия
краснодарский край
сочи
ксения собчак
авто
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СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Водителя Mercedes, который вёз телеведущую Ксению Собчак и попал в смертельное ДТП в Сочи, отправили под домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края."Да, он отправлен под домашний арест", - сказали в ведомстве.Mercedes, в котором была телеведущая, 9 октября при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Собчак, как писали СМИ, спешно покинула место ДТП.На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, как ведущая самостоятельно заходит в VIP-терминал сочинского аэропорта примерно через 40 минут после происшествия, держась за голову. Видимых повреждений у нее нет.Водитель Mercedes признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Водитель Олег Цой покидает здание суда, игнорируя журналистов
Водитель Mercedes Олег Цой, который вёз Ксению Собчак в аэропорт и стал участником смертельного ДТП, после суда отказался отвечать на вопросы журналистов.
2021-10-11T16:52
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Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак
Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак
2021-10-11T16:52
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РИА Новости
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происшествия, краснодарский край, сочи, ксения собчак, авто, видео
16:52 11.10.2021 (обновлено: 19:29 11.10.2021)
Водителя Mercedes, попавшего в ДТП с Собчак, отправили под домашний арест
Водителя Mercedes, попавшего в ДТП с участием Собчак, отправили под домашний арест
СОЧИ, 11 окт – РИА Новости.
Водителя Mercedes, который вёз телеведущую Ксению Собчак
и попал в смертельное ДТП в Сочи
, отправили под домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края
.
"Да, он отправлен под домашний арест", - сказали в ведомстве.
Mercedes, в котором была телеведущая, 9 октября при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Собчак, как писали СМИ, спешно покинула место ДТП.
На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, как ведущая самостоятельно заходит в VIP-терминал сочинского аэропорта примерно через 40 минут после происшествия, держась за голову. Видимых повреждений у нее нет.
Водитель Mercedes признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.