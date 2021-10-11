https://ria.ru/20211011/arest-1754058795.html

Водителя Mercedes, попавшего в ДТП с Собчак, отправили под домашний арест

Водителя Mercedes, попавшего в ДТП с Собчак, отправили под домашний арест - РИА Новости, 11.10.2021

Водителя Mercedes, попавшего в ДТП с Собчак, отправили под домашний арест

Водителя Mercedes, который вёз телеведущую Ксению Собчак и попал в смертельное ДТП в Сочи, отправили под домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:52

2021-10-11T16:52

2021-10-11T19:29

происшествия

краснодарский край

сочи

ксения собчак

авто

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СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Водителя Mercedes, который вёз телеведущую Ксению Собчак и попал в смертельное ДТП в Сочи, отправили под домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края."Да, он отправлен под домашний арест", - сказали в ведомстве.Mercedes, в котором была телеведущая, 9 октября при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Собчак, как писали СМИ, спешно покинула место ДТП.На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, как ведущая самостоятельно заходит в VIP-терминал сочинского аэропорта примерно через 40 минут после происшествия, держась за голову. Видимых повреждений у нее нет.Водитель Mercedes признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

краснодарский край

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Водитель Олег Цой покидает здание суда, игнорируя журналистов Водитель Mercedes Олег Цой, который вёз Ксению Собчак в аэропорт и стал участником смертельного ДТП, после суда отказался отвечать на вопросы журналистов. 2021-10-11T16:52 true PT0M29S

Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак 2021-10-11T16:52 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, сочи, ксения собчак, авто, видео