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СК попросит об аресте подозреваемого в убийстве женщины у Киевского вокзала
СК попросит об аресте подозреваемого в убийстве женщины у Киевского вокзала - РИА Новости, 11.10.2021
СК попросит об аресте подозреваемого в убийстве женщины у Киевского вокзала
Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте мужчины, который подозревается в убийстве женщины на площади Киевского вокзала Москвы, сообщила старший... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:38
2021-10-11T14:38
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте мужчины, который подозревается в убийстве женщины на площади Киевского вокзала Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала она.По версии следствия, вечером в воскресенье у Киевского вокзала мужчина ударил женщину 1969 года рождения, в результате чего она упала на проезжую часть и попала под электробус, двигающийся к остановке общественного транспорта. От полученных травм женщина скончалась на месте.В отношении 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
14:38 11.10.2021
 
СК попросит об аресте подозреваемого в убийстве женщины у Киевского вокзала

СК будет просить об аресте подозреваемого в убийстве женщины у Киевского вокзала Москвы

© АГН "Москва" / Мобильный репортерОперативные службы на месте ДТП, где женщина погибла под колесами электробуса на площади Киевского вокзала
Оперативные службы на месте ДТП, где женщина погибла под колесами электробуса на площади Киевского вокзала - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте мужчины, который подозревается в убийстве женщины на площади Киевского вокзала Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала она.
По версии следствия, вечером в воскресенье у Киевского вокзала мужчина ударил женщину 1969 года рождения, в результате чего она упала на проезжую часть и попала под электробус, двигающийся к остановке общественного транспорта. От полученных травм женщина скончалась на месте.
В отношении 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
Оперативные службы на месте ДТП, где женщина погибла под колесами электробуса на площади Киевского вокзала
Вчера, 03:57
Появилось видео конфликта, во время которого женщина попала под электробус
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Юлия ИвановаРоссия
 
 
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