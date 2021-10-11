https://ria.ru/20211011/arest-1754024202.html

СК попросит об аресте подозреваемого в убийстве женщины у Киевского вокзала

СК попросит об аресте подозреваемого в убийстве женщины у Киевского вокзала - РИА Новости, 11.10.2021

СК попросит об аресте подозреваемого в убийстве женщины у Киевского вокзала

Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте мужчины, который подозревается в убийстве женщины на площади Киевского вокзала Москвы, сообщила старший... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T14:38

2021-10-11T14:38

2021-10-11T14:38

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте мужчины, который подозревается в убийстве женщины на площади Киевского вокзала Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала она.По версии следствия, вечером в воскресенье у Киевского вокзала мужчина ударил женщину 1969 года рождения, в результате чего она упала на проезжую часть и попала под электробус, двигающийся к остановке общественного транспорта. От полученных травм женщина скончалась на месте.В отношении 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

https://ria.ru/20211011/elektrobus-1753939100.html

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия