https://ria.ru/20211011/arest-1753966073.html

Подозреваемого по делу об отравлении арбузом отпустили под домашний арест

Подозреваемого по делу об отравлении арбузом отпустили под домашний арест - РИА Новости, 11.10.2021

Подозреваемого по делу об отравлении арбузом отпустили под домашний арест

Мосгорсуд смягчил меру пресечения работнику службы дезинфекции Антону Котову, обвиняемому по делу о смерти бабушки и внучки в результате отравления на... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:57

2021-10-11T10:57

2021-10-11T11:05

происшествия

москва

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

смертельное отравление семьи в москве

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мосгорсуд смягчил меру пресечения работнику службы дезинфекции Антону Котову, обвиняемому по делу о смерти бабушки и внучки в результате отравления на юго-востоке Москвы, переведя его под домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Сергеев."Решение Пресненского суда Москвы было изменено, моему подзащитному избрали меру пресечения в виде домашнего ареста", - рассказал собеседник агентства.По словам Сергеева, следствие пока не уведомляло защиту о результатах экспертизы, которая призвана прояснить обстоятельства смерти женщины и ребенка.В середине сентября Пресненский суд Москвы арестовал Котова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (санкция предусматривает лишение свободы до 10 лет). Вину он не признает.По данным столичного главка СК РФ, семья, в которой погибли бабушка и внучка, купила арбуз в магазине "Магнит" на Совхозной улице. Торговая сеть впоследствии сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине.Котов – 39-летний сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая проводила обработку от насекомых магазина, где был куплен арбуз. Именно нарушения правил дезинсекции, по версии следствия, и стали причиной случившегося.Гендиректор "Областного центра дезинфекции" Дмитрий Кутьев ранее заявил, что Котов действовал согласно инструкции и "вообще ничего не нарушил". По мнению Кутьева, так сильно отравиться средством против насекомых "Цигатрин" в той дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.

https://ria.ru/20210914/insektitsid-1750048901.html

https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749874912.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), смертельное отравление семьи в москве