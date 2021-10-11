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Подозреваемого по делу об отравлении арбузом отпустили под домашний арест
Подозреваемого по делу об отравлении арбузом отпустили под домашний арест - РИА Новости, 11.10.2021
Подозреваемого по делу об отравлении арбузом отпустили под домашний арест
Мосгорсуд смягчил меру пресечения работнику службы дезинфекции Антону Котову, обвиняемому по делу о смерти бабушки и внучки в результате отравления на... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:57
2021-10-11T11:05
происшествия
москва
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
смертельное отравление семьи в москве
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мосгорсуд смягчил меру пресечения работнику службы дезинфекции Антону Котову, обвиняемому по делу о смерти бабушки и внучки в результате отравления на юго-востоке Москвы, переведя его под домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Сергеев."Решение Пресненского суда Москвы было изменено, моему подзащитному избрали меру пресечения в виде домашнего ареста", - рассказал собеседник агентства.По словам Сергеева, следствие пока не уведомляло защиту о результатах экспертизы, которая призвана прояснить обстоятельства смерти женщины и ребенка.В середине сентября Пресненский суд Москвы арестовал Котова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (санкция предусматривает лишение свободы до 10 лет). Вину он не признает.По данным столичного главка СК РФ, семья, в которой погибли бабушка и внучка, купила арбуз в магазине "Магнит" на Совхозной улице. Торговая сеть впоследствии сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине.Котов – 39-летний сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая проводила обработку от насекомых магазина, где был куплен арбуз. Именно нарушения правил дезинсекции, по версии следствия, и стали причиной случившегося.Гендиректор "Областного центра дезинфекции" Дмитрий Кутьев ранее заявил, что Котов действовал согласно инструкции и "вообще ничего не нарушил". По мнению Кутьева, так сильно отравиться средством против насекомых "Цигатрин" в той дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.
https://ria.ru/20210914/insektitsid-1750048901.html
https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749874912.html
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происшествия, москва, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), смертельное отравление семьи в москве
10:57 11.10.2021 (обновлено: 11:05 11.10.2021)
 
Подозреваемого по делу об отравлении арбузом отпустили под домашний арест

Подозреваемого по делу об отравлении семьи арбузом отпустили под домашний арест

© АГН "Москва" / пресс-служба Пресненского судаАнтон Котов, обвиняемый по уголовному делу о смерти женщины и девочки из-за отравления арбузом, во время избрания меры пресечения в Пресненском суде Москвы
Антон Котов, обвиняемый по уголовному делу о смерти женщины и девочки из-за отравления арбузом, во время избрания меры пресечения в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© АГН "Москва" / пресс-служба Пресненского суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мосгорсуд смягчил меру пресечения работнику службы дезинфекции Антону Котову, обвиняемому по делу о смерти бабушки и внучки в результате отравления на юго-востоке Москвы, переведя его под домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Сергеев.
"Решение Пресненского суда Москвы было изменено, моему подзащитному избрали меру пресечения в виде домашнего ареста", - рассказал собеседник агентства.
По словам Сергеева, следствие пока не уведомляло защиту о результатах экспертизы, которая призвана прояснить обстоятельства смерти женщины и ребенка.
В середине сентября Пресненский суд Москвы арестовал Котова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (санкция предусматривает лишение свободы до 10 лет). Вину он не признает.
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По данным столичного главка СК РФ, семья, в которой погибли бабушка и внучка, купила арбуз в магазине "Магнит" на Совхозной улице. Торговая сеть впоследствии сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине.
Котов – 39-летний сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая проводила обработку от насекомых магазина, где был куплен арбуз. Именно нарушения правил дезинсекции, по версии следствия, и стали причиной случившегося.
Гендиректор "Областного центра дезинфекции" Дмитрий Кутьев ранее заявил, что Котов действовал согласно инструкции и "вообще ничего не нарушил". По мнению Кутьева, так сильно отравиться средством против насекомых "Цигатрин" в той дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.
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