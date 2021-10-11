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Религия
https://ria.ru/20211011/antisemitizm-1753995810.html
В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом
В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом - РИА Новости, 11.10.2021
В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) поддержал стратегию Европейского союза по борьбе с антисемитизмом и развитию еврейской жизни и выразил надежду на... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:47
2021-10-11T12:47
религия
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евросоюз
еврокомиссия
маргаритис схинас
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) поддержал стратегию Европейского союза по борьбе с антисемитизмом и развитию еврейской жизни и выразил надежду на сотрудничество с лидерами ЕС в деле ее реализации, сообщает в понедельник пресс-служба ЕЕК.Он заявил, что как глава ЕЕК рад, что ЕС принял во внимание озабоченности и рекомендации организации. "Борьба с антисемитизмом является краеугольным камнем для обеспечения полноценной жизни евреев в Европе, этот документ и участие лиц самого высокого уровня, работающих в этой области – председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, зампредседателя Маргаритиса Схинаса и координатора по борьбе с антисемитизмом Катарины фон Шнурбайн – ясно демонстрируют, что слова воплощаются в действия", - приводит пресс-служба слова главы конгресса.По информации сайта ЕС, стратегия по борьбе с антисемитизмом и развитию еврейской жизни была принята 5 октября 2021 года. Ее основными направлениями провозглашаются предотвращение всех форм антисемитизма и борьба с ними, защита и развитие еврейской жизни в Евросоюзе и комплекс образования, исследования и сохранения памяти о холокосте. Стратегия будет претворяться в жизнь с 2021 по 2030 год. Отчеты об этом, согласно сайту Евросоюза, будут опубликованы в 2024 и 2029 годах.
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в мире, европа, евросоюз, еврокомиссия, маргаритис схинас
12:47 11.10.2021
 

В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом

© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгрессаПрезидент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгресса
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) поддержал стратегию Европейского союза по борьбе с антисемитизмом и развитию еврейской жизни и выразил надежду на сотрудничество с лидерами ЕС в деле ее реализации, сообщает в понедельник пресс-служба ЕЕК.
"Этот беспрецедентный и жизненно важный документ послужит дорожной картой для существенного снижения уровня антисемитизма в Европе и за ее пределами. Стратегия Европейского союза по борьбе с антисемитизмом и развитию еврейской жизни – обязательство перед евреями Европы, которое подтверждает, что мы являемся неотъемлемой частью европейского будущего, и что лица, принимающие решения на континенте, будут делать все возможное для процветания еврейской жизни. <...> Мы готовы оказать полное содействие в реализации этой важной стратегии", - цитирует пресс-служба конгресса президента ЕЕК Вячеслава Моше Кантора.
Он заявил, что как глава ЕЕК рад, что ЕС принял во внимание озабоченности и рекомендации организации. "Борьба с антисемитизмом является краеугольным камнем для обеспечения полноценной жизни евреев в Европе, этот документ и участие лиц самого высокого уровня, работающих в этой области – председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, зампредседателя Маргаритиса Схинаса и координатора по борьбе с антисемитизмом Катарины фон Шнурбайн – ясно демонстрируют, что слова воплощаются в действия", - приводит пресс-служба слова главы конгресса.
По информации сайта ЕС, стратегия по борьбе с антисемитизмом и развитию еврейской жизни была принята 5 октября 2021 года. Ее основными направлениями провозглашаются предотвращение всех форм антисемитизма и борьба с ними, защита и развитие еврейской жизни в Евросоюзе и комплекс образования, исследования и сохранения памяти о холокосте. Стратегия будет претворяться в жизнь с 2021 по 2030 год. Отчеты об этом, согласно сайту Евросоюза, будут опубликованы в 2024 и 2029 годах.
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