В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгрессаПрезидент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгресса
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) поддержал стратегию Европейского союза по борьбе с антисемитизмом и развитию еврейской жизни и выразил надежду на сотрудничество с лидерами ЕС в деле ее реализации, сообщает в понедельник пресс-служба ЕЕК.
"Этот беспрецедентный и жизненно важный документ послужит дорожной картой для существенного снижения уровня антисемитизма в Европе и за ее пределами. Стратегия Европейского союза по борьбе с антисемитизмом и развитию еврейской жизни – обязательство перед евреями Европы, которое подтверждает, что мы являемся неотъемлемой частью европейского будущего, и что лица, принимающие решения на континенте, будут делать все возможное для процветания еврейской жизни. <...> Мы готовы оказать полное содействие в реализации этой важной стратегии", - цитирует пресс-служба конгресса президента ЕЕК Вячеслава Моше Кантора.
Он заявил, что как глава ЕЕК рад, что ЕС принял во внимание озабоченности и рекомендации организации. "Борьба с антисемитизмом является краеугольным камнем для обеспечения полноценной жизни евреев в Европе, этот документ и участие лиц самого высокого уровня, работающих в этой области – председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, зампредседателя Маргаритиса Схинаса и координатора по борьбе с антисемитизмом Катарины фон Шнурбайн – ясно демонстрируют, что слова воплощаются в действия", - приводит пресс-служба слова главы конгресса.
По информации сайта ЕС, стратегия по борьбе с антисемитизмом и развитию еврейской жизни была принята 5 октября 2021 года. Ее основными направлениями провозглашаются предотвращение всех форм антисемитизма и борьба с ними, защита и развитие еврейской жизни в Евросоюзе и комплекс образования, исследования и сохранения памяти о холокосте. Стратегия будет претворяться в жизнь с 2021 по 2030 год. Отчеты об этом, согласно сайту Евросоюза, будут опубликованы в 2024 и 2029 годах.