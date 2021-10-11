https://ria.ru/20211011/antisemitizm-1753995810.html

В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом

В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом - РИА Новости, 11.10.2021

В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) поддержал стратегию Европейского союза по борьбе с антисемитизмом и развитию еврейской жизни и выразил надежду на... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:47

2021-10-11T12:47

2021-10-11T12:47

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) поддержал стратегию Европейского союза по борьбе с антисемитизмом и развитию еврейской жизни и выразил надежду на сотрудничество с лидерами ЕС в деле ее реализации, сообщает в понедельник пресс-служба ЕЕК.Он заявил, что как глава ЕЕК рад, что ЕС принял во внимание озабоченности и рекомендации организации. "Борьба с антисемитизмом является краеугольным камнем для обеспечения полноценной жизни евреев в Европе, этот документ и участие лиц самого высокого уровня, работающих в этой области – председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, зампредседателя Маргаритиса Схинаса и координатора по борьбе с антисемитизмом Катарины фон Шнурбайн – ясно демонстрируют, что слова воплощаются в действия", - приводит пресс-служба слова главы конгресса.По информации сайта ЕС, стратегия по борьбе с антисемитизмом и развитию еврейской жизни была принята 5 октября 2021 года. Ее основными направлениями провозглашаются предотвращение всех форм антисемитизма и борьба с ними, защита и развитие еврейской жизни в Евросоюзе и комплекс образования, исследования и сохранения памяти о холокосте. Стратегия будет претворяться в жизнь с 2021 по 2030 год. Отчеты об этом, согласно сайту Евросоюза, будут опубликованы в 2024 и 2029 годах.

https://ria.ru/20210408/antisemitizm-1727252414.html

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в мире, европа, евросоюз, еврокомиссия, маргаритис схинас