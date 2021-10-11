https://ria.ru/20211011/altay-1753958700.html

Полеты в отдаленные районы Алтая временно прекращены

Полеты в отдаленные районы Алтая временно прекращены - РИА Новости, 11.10.2021

Полеты в отдаленные районы Алтая временно прекращены

Полеты из Горно-Алтайска в отдаленные районы Республики Алтай Кош-Агачский и Усть-Коксинский прекратили на неопределенное время в связи со вступлением в силу в... РИА Новости, 11.10.2021

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БАРНАУЛ, 11 окт - РИА Новости. Полеты из Горно-Алтайска в отдаленные районы Республики Алтай Кош-Агачский и Усть-Коксинский прекратили на неопределенное время в связи со вступлением в силу в России новых требований к безопасности малых аэропортов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства."С 5 октября текущего года полеты на территории Республики Алтай по внутрирегиональным маршрутам в с. Кош-Агач и с. Усть-Кокса были прекращены. Срок возобновления полетов в настоящее время не определен", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на министерство регионального развития Республики Алтай.Авиасообщение с труднодоступными районами Республики Алтай возобновили только в 2020 году после более 20-летнего перерыва. Рейсы 3 раза в неделю выполняла компания "Сибирская Легкая Авиация"."В апреле текущего года правительством Республики Алтай в адрес председателя Правительства Российской Федерации М. В. Мишустина было направлено обращение о рассмотрении возможности отсрочки действия постановления Правительства Российской Федерации № 1603 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта, на подлежащих категорированию"… предусмотрев переходный период для выполнения вышеуказанных требований в течение пяти лет со дня вступления его в силу", - следует из сообщения.По информации Минтранса России по данному вопросу проводится работа, в том числе разработка проекта постановления о внесении изменений в постановление, которую планировалось завершить до октября текущего года. Однако, до настоящего момента информации о принятых решениях по данному вопросу от Минтранса России в адрес правительства Республики Алтай не поступало", - уточняют в министерстве регионального развития Республики Алтай.

https://ria.ru/20211009/aeroporty-1753790045.html

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общество, горно-алтайск, республика алтай, россия