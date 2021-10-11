00:28 11.10.2021 (обновлено: 07:46 11.10.2021)
В МИД раскритиковали планы создания "Великой Албании"
Захарова назвала неприемлемым заявление премьера Рамы об объединении Албании и Косово
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Высказывание албанского премьера Эди Рамы об объединении Албании и Косово неприемлемо, планы создания "Великой Албании" подрывают стабильность в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Считаем абсолютно неприемлемым заявление премьер-министра Албании Рамы об объединении Албании и Косово", - говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
По ее словам, "продвижение планов создания "Великой Албании" грубо противоречит положениям Резолюции 1244 Совбеза ООН, подрывает стабильность в регионе".
"Особенно странно слышать, что нарушение основополагающего для косовского урегулирования документа декларируется в качестве ключевой цели политической карьеры лидера одной из стран Балканского региона", - подчеркнула она.
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Представитель МИД выразила надежду на "адекватную реакцию западных опекунов" проекта Косово на "эту откровенную провокацию". "Крайне удивляет, что они пропускают такие подрывные призывы, тогда как обрушиваются с нападками на Белград в связи с его оправданной и не противоречащей международному праву гуманитарной концепцией "сербского мира", - заключила Захарова.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
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