https://ria.ru/20211011/albaniya-1753932580.html

В МИД раскритиковали планы создания "Великой Албании"

В МИД раскритиковали планы создания "Великой Албании" - РИА Новости, 11.10.2021

В МИД раскритиковали планы создания "Великой Албании"

Высказывание албанского премьера Эди Рамы об объединении Албании и Косово неприемлемо, планы создания "Великой Албании" подрывают стабильность в регионе,... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T00:28

2021-10-11T00:28

2021-10-11T07:46

в мире

косово

тирана (город)

совет безопасности оон

эди рама

мария захарова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750406998_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f15938a70193376e045897614d771d02.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Высказывание албанского премьера Эди Рамы об объединении Албании и Косово неприемлемо, планы создания "Великой Албании" подрывают стабильность в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, "продвижение планов создания "Великой Албании" грубо противоречит положениям Резолюции 1244 Совбеза ООН, подрывает стабильность в регионе"."Особенно странно слышать, что нарушение основополагающего для косовского урегулирования документа декларируется в качестве ключевой цели политической карьеры лидера одной из стран Балканского региона", - подчеркнула она.По словам Захаровой, "подобные ущербные вбросы совершенно не вписываются в контекст совместных усилий Белграда и Тираны по созданию единого рынка, которые предпринимаются ими в рамках совместной со Скопье региональной инициативы "Открытые Балканы".Представитель МИД выразила надежду на "адекватную реакцию западных опекунов" проекта Косово на "эту откровенную провокацию". "Крайне удивляет, что они пропускают такие подрывные призывы, тогда как обрушиваются с нападками на Белград в связи с его оправданной и не противоречащей международному праву гуманитарной концепцией "сербского мира", - заключила Захарова.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.

https://radiosputnik.ria.ru/20210930/kosovo-1752500181.html

https://ria.ru/20210929/kosovo-1752326595.html

косово

тирана (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, косово, тирана (город), совет безопасности оон, эди рама, мария захарова, россия