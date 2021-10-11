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В МИД раскритиковали планы создания "Великой Албании"
В МИД раскритиковали планы создания "Великой Албании" - РИА Новости, 11.10.2021
В МИД раскритиковали планы создания "Великой Албании"
Высказывание албанского премьера Эди Рамы об объединении Албании и Косово неприемлемо, планы создания "Великой Албании" подрывают стабильность в регионе,... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T00:28
2021-10-11T07:46
в мире
косово
тирана (город)
совет безопасности оон
эди рама
мария захарова
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Высказывание албанского премьера Эди Рамы об объединении Албании и Косово неприемлемо, планы создания "Великой Албании" подрывают стабильность в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, "продвижение планов создания "Великой Албании" грубо противоречит положениям Резолюции 1244 Совбеза ООН, подрывает стабильность в регионе"."Особенно странно слышать, что нарушение основополагающего для косовского урегулирования документа декларируется в качестве ключевой цели политической карьеры лидера одной из стран Балканского региона", - подчеркнула она.По словам Захаровой, "подобные ущербные вбросы совершенно не вписываются в контекст совместных усилий Белграда и Тираны по созданию единого рынка, которые предпринимаются ими в рамках совместной со Скопье региональной инициативы "Открытые Балканы".Представитель МИД выразила надежду на "адекватную реакцию западных опекунов" проекта Косово на "эту откровенную провокацию". "Крайне удивляет, что они пропускают такие подрывные призывы, тогда как обрушиваются с нападками на Белград в связи с его оправданной и не противоречащей международному праву гуманитарной концепцией "сербского мира", - заключила Захарова.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
https://radiosputnik.ria.ru/20210930/kosovo-1752500181.html
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в мире, косово, тирана (город), совет безопасности оон, эди рама, мария захарова, россия
00:28 11.10.2021 (обновлено: 07:46 11.10.2021)
 
В МИД раскритиковали планы создания "Великой Албании"

Захарова назвала неприемлемым заявление премьера Рамы об объединении Албании и Косово

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Высказывание албанского премьера Эди Рамы об объединении Албании и Косово неприемлемо, планы создания "Великой Албании" подрывают стабильность в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Считаем абсолютно неприемлемым заявление премьер-министра Албании Рамы об объединении Албании и Косово", - говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, "продвижение планов создания "Великой Албании" грубо противоречит положениям Резолюции 1244 Совбеза ООН, подрывает стабильность в регионе".
"Особенно странно слышать, что нарушение основополагающего для косовского урегулирования документа декларируется в качестве ключевой цели политической карьеры лидера одной из стран Балканского региона", - подчеркнула она.
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По словам Захаровой, "подобные ущербные вбросы совершенно не вписываются в контекст совместных усилий Белграда и Тираны по созданию единого рынка, которые предпринимаются ими в рамках совместной со Скопье региональной инициативы "Открытые Балканы".
Представитель МИД выразила надежду на "адекватную реакцию западных опекунов" проекта Косово на "эту откровенную провокацию". "Крайне удивляет, что они пропускают такие подрывные призывы, тогда как обрушиваются с нападками на Белград в связи с его оправданной и не противоречащей международному праву гуманитарной концепцией "сербского мира", - заключила Захарова.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
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В миреКосовоТирана (город)Совет Безопасности ООНЭди РамаМария ЗахароваРоссия
 
 
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