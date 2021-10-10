https://ria.ru/20211010/zritel-1753849060.html

"Это было ужасно": зрительница рассказала о мучительной гибели актера в Большом театре

"Это было ужасно": зрительница рассказала о гибели актера в Большом театре - РИА Новости, 10.10.2021

"Это было ужасно": зрительница рассказала о мучительной гибели актера в Большом театре

Зрительница оперы в Большом театре, во время которой погиб артист Евгений Кулеш, рассказала в Facebook о произошедшем. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T03:30

2021-10-10T03:30

2021-10-10T03:32

происшествия

москва

большой театр

россия

евгений кулеш

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Зрительница оперы в Большом театре, во время которой погиб артист Евгений Кулеш, рассказала в Facebook о произошедшем.Во время оперы "Садко" мужчину придавило декорациями. По словам очевидцев, актер не успел отойти, когда они спускались сверху на сцену.Она добавила, что сначала зрители решили, что происходящее на сцене — часть замысла режиссера, но затем объявили антракт по техническим причинам. По словам женщины, о смерти актера она узнала от охранника, выходя из театра.Следственный комитет начал доследственную проверку. В театре подчеркнули, что спектакль тут же остановили, зрителей попросили выйти из зала. Также там пообещали оказать правоохранительным органам необходимое содействие.

https://ria.ru/20211010/teatr-1753847351.html

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2021

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происшествия, москва, большой театр, россия, евгений кулеш