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"Это было ужасно": зрительница рассказала о мучительной гибели актера в Большом театре
"Это было ужасно": зрительница рассказала о гибели актера в Большом театре - РИА Новости, 10.10.2021
"Это было ужасно": зрительница рассказала о мучительной гибели актера в Большом театре
Зрительница оперы в Большом театре, во время которой погиб артист Евгений Кулеш, рассказала в Facebook о произошедшем. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T03:30
2021-10-10T03:30
2021-10-10T03:32
происшествия
москва
большой театр
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евгений кулеш
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Зрительница оперы в Большом театре, во время которой погиб артист Евгений Кулеш, рассказала в Facebook о произошедшем.Во время оперы "Садко" мужчину придавило декорациями. По словам очевидцев, актер не успел отойти, когда они спускались сверху на сцену.Она добавила, что сначала зрители решили, что происходящее на сцене — часть замысла режиссера, но затем объявили антракт по техническим причинам. По словам женщины, о смерти актера она узнала от охранника, выходя из театра.Следственный комитет начал доследственную проверку. В театре подчеркнули, что спектакль тут же остановили, зрителей попросили выйти из зала. Также там пообещали оказать правоохранительным органам необходимое содействие.
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происшествия, москва, большой театр, россия, евгений кулеш
03:30 10.10.2021 (обновлено: 03:32 10.10.2021)
"Это было ужасно": зрительница рассказала о гибели актера в Большом театре
Зритель Большого театра: публика не сразу поняла, что актер Кулеш погиб во время оперы
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
Зрительница оперы в Большом театре
, во время которой погиб артист Евгений Кулеш, рассказала в Facebook
о произошедшем.
Во время оперы "Садко" мужчину придавило декорациями. По словам очевидцев, актер не успел отойти, когда они спускались сверху на сцену.
"Это было ужасно. Мы пришли в Большой театр, сели на свои места. <...> И вдруг в первой же сцене, когда опускались декорации, а внутри было столпотворение актеров и рабочих сцены по задумке режиссера, Волхв закричал: "Врача! Скорую быстро, человек попал под декорацию". Оркестр замолчал, занавес упал", — написала женщина.
Она добавила, что сначала зрители решили, что происходящее на сцене — часть замысла режиссера, но затем объявили антракт по техническим причинам. По словам женщины, о смерти актера она узнала от охранника, выходя из театра.
Следственный комитет начал доследственную проверку. В театре подчеркнули, что спектакль тут же остановили, зрителей попросили выйти из зала. Также там пообещали оказать правоохранительным органам необходимое содействие.