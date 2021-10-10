https://ria.ru/20211010/zeman-1753888166.html

Земана поместили в палату интенсивной терапии

Земана поместили в палату интенсивной терапии - РИА Новости, 10.10.2021

Земана поместили в палату интенсивной терапии

Чешского президента Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, его поместили в палату интенсивной терапии, сообщил директор... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T15:10

2021-10-10T15:10

2021-10-10T15:33

в мире

чехия

милош земан

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ПРАГА, 10 окт — РИА Новости. Чешского президента Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, его поместили в палату интенсивной терапии, сообщил директор ЦВГ и одновременно лечащий врач Земана Мирослав Заворал."О диагнозе пациента я не могу сообщить без его согласия", — сказал он на брифинге в медучреждении.На этой неделе Заворал дважды посетил президента и рекомендовал ему госпитализацию, однако тот отказался.Состояние здоровья 77-летнего Земана оказалось в центре внимания общественности, поскольку ему предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент 8-9 октября.Ранее СМИ со ссылкой на посты в соцсетях сообщали об ухудшении здоровья президента, говорилось даже о его возможной смерти. Глава администрации Вратислав Минарж заявил, что политик находится в загородной резиденции "Ланы", а его пресс-секретарь Овчачек написал в Twitter, что Земан активно работает каждый день.На выборах он голосовал именно оттуда, при этом прибытие избирательной комиссии телеканалы показали на видео, а сам момент голосования — лишь на фото.Земана экстренно доставили в ЦВГ 14 сентября, причем его пресс-служба долгое время об этом не сообщала. Затем на сайте Пражского Града появилась информация, что врачи его тщательно обследовали: сделали компьютерную томографию, УЗИ, взяли кровь для анализа. Позже офис президента отметил, что заболеваний осмотр не выявил.Ранее было известно, что у Земана невропатия, из-за чего он с весны этого года передвигается в инвалидной коляске.

https://ria.ru/20211004/chekhiya-1752947830.html

https://ria.ru/20211009/chekhiya-1753834258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, чехия, милош земан