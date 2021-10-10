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Президента Чехии Земана госпитализировали
Президента Чехии Земана госпитализировали - РИА Новости, 10.10.2021
Президента Чехии Земана госпитализировали
Чешского президента Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, сообщил CNN Prima News со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T13:34
2021-10-10T14:54
в мире
чехия
милош земан
прага
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ПРАГА, 10 окт — РИА Новости. Чешского президента Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, сообщил CNN Prima News со ссылкой на пресс-службу медучреждения."Вскоре после встречи президента Милоша Земана с премьером Андреем Бабишем из ворот загородной резиденции президента выехала санитарная машина ЦВГ в сопровождении президентского автомобиля", — уточнил телеканал.Состояние здоровья 77-летнего Земана оказалось в центре внимания общественности, поскольку ему предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент 8-9 октября.Ранее СМИ со ссылкой на посты в соцсетях сообщали об ухудшении здоровья президента, говорилось даже о его возможной смерти. Глава администрации Вратислав Минарж заявил, что политик находится в загородной резиденции "Ланы", а его пресс-секретарь Овчачек написал в Twitter, что Земан активно работает каждый день.На выборах он голосовал именно оттуда, при этом прибытие избирательной комиссии телеканалы показали на видео, а сам момент голосования — лишь на фото.Земана экстренно доставили в ЦВГ 14 сентября, причем его пресс-служба долгое время об этом не сообщала. Затем на сайте Пражского Града появилась информация, что врачи его тщательно обследовали: сделали компьютерную томографию, УЗИ, взяли кровь для анализа. Позже офис президента отметил, что заболеваний осмотр не выявил. Ранее было известно, что у Земана невропатия, из-за чего он с весны этого года передвигается в инвалидной коляске.
https://ria.ru/20211009/chekhiya-1753835842.html
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в мире, чехия, милош земан, прага
13:34 10.10.2021 (обновлено: 14:54 10.10.2021)
 
Президента Чехии Земана госпитализировали

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали после парламентских выборов

© REUTERS / David W Cerny/File PhotoПрезидент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© REUTERS / David W Cerny/File Photo
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ПРАГА, 10 окт — РИА Новости. Чешского президента Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, сообщил CNN Prima News со ссылкой на пресс-службу медучреждения.
"Вскоре после встречи президента Милоша Земана с премьером Андреем Бабишем из ворот загородной резиденции президента выехала санитарная машина ЦВГ в сопровождении президентского автомобиля", — уточнил телеканал.
Состояние здоровья 77-летнего Земана оказалось в центре внимания общественности, поскольку ему предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент 8-9 октября.
Ранее СМИ со ссылкой на посты в соцсетях сообщали об ухудшении здоровья президента, говорилось даже о его возможной смерти. Глава администрации Вратислав Минарж заявил, что политик находится в загородной резиденции "Ланы", а его пресс-секретарь Овчачек написал в Twitter, что Земан активно работает каждый день.
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На выборах он голосовал именно оттуда, при этом прибытие избирательной комиссии телеканалы показали на видео, а сам момент голосования — лишь на фото.
Земана экстренно доставили в ЦВГ 14 сентября, причем его пресс-служба долгое время об этом не сообщала. Затем на сайте Пражского Града появилась информация, что врачи его тщательно обследовали: сделали компьютерную томографию, УЗИ, взяли кровь для анализа. Позже офис президента отметил, что заболеваний осмотр не выявил.
Ранее было известно, что у Земана невропатия, из-за чего он с весны этого года передвигается в инвалидной коляске.
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