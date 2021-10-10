Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211010/zelenskiy-1753930745.html
Зеленский рассказал, что дочь против его второго президентского срока
Зеленский рассказал, что дочь против его второго президентского срока - РИА Новости, 10.10.2021
Зеленский рассказал, что дочь против его второго президентского срока
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его старшая дочь не хочет, чтобы он баллотировался на второй срок. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T23:49
2021-10-10T23:57
в мире
украина
владимир зеленский
юрий бойко
петр порошенко
оппозиционная платформа - за жизнь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173627_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9daa95d687652457b946399caa9c92e.jpg
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его старшая дочь не хочет, чтобы он баллотировался на второй срок.По словам Зеленского, его семья сильно пострадала от его президентства."Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я ни любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, и только от этого", - сказал Зеленский в программе "Светская жизнь".Он также рассказал, где будет учиться его дочь, которая в следующем году окончит школу."Только тут (будет учиться - ред.), потому что я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание и у нас есть с ней такая договоренность. Хотя ей очень непросто, потому что если бы она училась за границей, она могла бы учиться без охраны… Думаю, что будут международные отношения, она хочет заниматься международной экономикой, насколько мне известно", - заявил президент Украины.По данным соцопроса, проведенного аналитическим центром "Украинский институт будущего", рейтинг Зеленского с июня по сентябрь вырос до 32%. Второе место разделили бывший президент Петр Порошенко и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко - у обоих по 12% поддержки.В предвыборный период, будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, что идет на эту должность только на один срок. Затем, став президентом, он изменил риторику, намекал на второй срок. В начале сентября Зеленский заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре Зеленский победил, набрав 73,22%.Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
https://ria.ru/20211006/zelenskiy-1753271846.html
https://ria.ru/20210930/prezidentstvo-1752463943.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173627_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_15158c4229bd5f9de4a9cb8a57837a6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, юрий бойко, петр порошенко, оппозиционная платформа - за жизнь
23:49 10.10.2021 (обновлено: 23:57 10.10.2021)
 
Зеленский рассказал, что дочь против его второго президентского срока

Зеленский рассказал, что его старшая дочь не хочет, чтобы он баллотировался на второй срок

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его старшая дочь не хочет, чтобы он баллотировался на второй срок.
По словам Зеленского, его семья сильно пострадала от его президентства.
"Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я ни любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, и только от этого", - сказал Зеленский в программе "Светская жизнь".
Он также рассказал, где будет учиться его дочь, которая в следующем году окончит школу.
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 06:04
На Украине отказали Зеленскому в новом президентском сроке
"Только тут (будет учиться - ред.), потому что я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание и у нас есть с ней такая договоренность. Хотя ей очень непросто, потому что если бы она училась за границей, она могла бы учиться без охраны… Думаю, что будут международные отношения, она хочет заниматься международной экономикой, насколько мне известно", - заявил президент Украины.
По данным соцопроса, проведенного аналитическим центром "Украинский институт будущего", рейтинг Зеленского с июня по сентябрь вырос до 32%. Второе место разделили бывший президент Петр Порошенко и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко - у обоих по 12% поддержки.
В предвыборный период, будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, что идет на эту должность только на один срок. Затем, став президентом, он изменил риторику, намекал на второй срок. В начале сентября Зеленский заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре Зеленский победил, набрав 73,22%.
Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 12:23
Спикер Рады выступил против второго президентского срока Зеленского
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЮрий БойкоПетр ПорошенкоОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
04:17Новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года
04:16Эксперты выяснили, на что готовы россияне ради продвижения по карьере
04:09Назван способ увеличить размер своей пенсии
03:57Появилось видео конфликта, в ходе которого женщина попала под электробус
03:39Вильфанд сообщил о повышении ночных температур в Центральной России
03:34В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей
03:27Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
03:21Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру
03:18Эксперт рассказала о рисках потери квартиры даже с завещанием
03:07Вильфанд посоветовал россиянам успеть позагорать
03:00Юристы предупредили о тюремном сроке за фиктивную регистрацию в квартире
02:47Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
02:32Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"
02:30Собчак попыталась оправдаться за "бодрый" вид после ДТП в Сочи
02:26Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа
02:17Юрист объяснил, можно ли делать покупки с карты родственника
02:09Медведев убежден, что "дураков сражаться за Украину нет"
02:08Врач назвала способ нормализовать режим сна
02:04Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
Лента новостейМолния