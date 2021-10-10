23:49 10.10.2021 (обновлено: 23:57 10.10.2021)
Зеленский рассказал, что дочь против его второго президентского срока
Зеленский рассказал, что его старшая дочь не хочет, чтобы он баллотировался на второй срок
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его старшая дочь не хочет, чтобы он баллотировался на второй срок.
По словам Зеленского, его семья сильно пострадала от его президентства.
"Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я ни любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, и только от этого", - сказал Зеленский в программе "Светская жизнь".
Он также рассказал, где будет учиться его дочь, которая в следующем году окончит школу.
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"Только тут (будет учиться - ред.), потому что я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание и у нас есть с ней такая договоренность. Хотя ей очень непросто, потому что если бы она училась за границей, она могла бы учиться без охраны… Думаю, что будут международные отношения, она хочет заниматься международной экономикой, насколько мне известно", - заявил президент Украины.
По данным соцопроса, проведенного аналитическим центром "Украинский институт будущего", рейтинг Зеленского с июня по сентябрь вырос до 32%. Второе место разделили бывший президент Петр Порошенко и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко - у обоих по 12% поддержки.
В предвыборный период, будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, что идет на эту должность только на один срок. Затем, став президентом, он изменил риторику, намекал на второй срок. В начале сентября Зеленский заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре Зеленский победил, набрав 73,22%.
Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
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