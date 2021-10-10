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Тегеран не намерен зависеть от России, заявил глава МИД Ирана
Тегеран не намерен зависеть от России, заявил глава МИД Ирана - РИА Новости, 10.10.2021
Тегеран не намерен зависеть от России, заявил глава МИД Ирана
Иран не собирается сделать себя зависимым от России и Китая, однако он проводит внешнюю политику в интересах обеих сторон, заявил в воскресенье глава МИД Ирана... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T19:19
2021-10-10T19:20
в мире
тегеран (город)
бушер
шос
мид ирана
хосейн амир абдоллахиан
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Иран не собирается сделать себя зависимым от России и Китая, однако он проводит внешнюю политику в интересах обеих сторон, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан."Мы, конечно, не хотим делать страну (Иран) зависимой от России и Китая, однако мы ведем свою внешнеполитическую линию в интересах обеих сторон, независимо от того, сколько есть у Китая, России или, например, Индии, как и любой другой страны мира, идей и инициатив. Мы видим, что наши интересы обеспечиваются на очень хорошем уровне. Мы, безусловно, приветствуем эти идеи", - приводит агентство ISNA слова Абдоллахиана.РФ и Китай ведут широкое торгово-экономическое и политическое сотрудничество с Тегераном. Китай, например, является первым импортером иранской нефти, за последний год импортировал 17,8 миллионов тонн сырой нефти из Ирана. В начале года Тегеран и Пекин подписали соглашение на 25 лет, по которому Китай обязался инвестировать 400 миллиардов долларов в обмен на стабильные поставки нефти. Россия уже несколько лет занимается строительством иранской АЭС в Бушере, помогает Ирану в борьбе с COVID-19. Военные России, Ирана и Китая участвуют в совместных учениях.Во второй половине сентября страны участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), куда входят и РФ, и Китай, одобрили спустя несколько лет заявку Ирана на вступление в организацию, что, по мнению многих экспертов, увеличит региональные позиции Ирана, а также расширит сотрудничество со странами ШОС.
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в мире, тегеран (город), бушер, шос, мид ирана, хосейн амир абдоллахиан, цены на нефть, россия
19:19 10.10.2021 (обновлено: 19:20 10.10.2021)
 
Тегеран не намерен зависеть от России, заявил глава МИД Ирана

Глава МИД Ирана Абдоллахиан: Тегеран не намерен быть зависимым от России и Китая

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Исламской республики Иран Хосейн Абдоллахиян
Заместитель министра иностранных дел Исламской республики Иран Хосейн Абдоллахиян - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Иран не собирается сделать себя зависимым от России и Китая, однако он проводит внешнюю политику в интересах обеих сторон, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
"Мы, конечно, не хотим делать страну (Иран) зависимой от России и Китая, однако мы ведем свою внешнеполитическую линию в интересах обеих сторон, независимо от того, сколько есть у Китая, России или, например, Индии, как и любой другой страны мира, идей и инициатив. Мы видим, что наши интересы обеспечиваются на очень хорошем уровне. Мы, безусловно, приветствуем эти идеи", - приводит агентство ISNA слова Абдоллахиана.
РФ и Китай ведут широкое торгово-экономическое и политическое сотрудничество с Тегераном. Китай, например, является первым импортером иранской нефти, за последний год импортировал 17,8 миллионов тонн сырой нефти из Ирана. В начале года Тегеран и Пекин подписали соглашение на 25 лет, по которому Китай обязался инвестировать 400 миллиардов долларов в обмен на стабильные поставки нефти. Россия уже несколько лет занимается строительством иранской АЭС в Бушере, помогает Ирану в борьбе с COVID-19. Военные России, Ирана и Китая участвуют в совместных учениях.
Во второй половине сентября страны участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), куда входят и РФ, и Китай, одобрили спустя несколько лет заявку Ирана на вступление в организацию, что, по мнению многих экспертов, увеличит региональные позиции Ирана, а также расширит сотрудничество со странами ШОС.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
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В миреТегеран (город)БушерШОСМИД ИранаХосейн Амир АбдоллахианЦены на нефтьРоссия
 
 
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