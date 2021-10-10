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Наука
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Blue Origin перенесла запуск корабля New Shepard
Blue Origin перенесла запуск корабля New Shepard - РИА Новости, 10.10.2021
Blue Origin перенесла запуск корабля New Shepard
Компания Blue Origin объявила, что приняла решение перенести запуск космического корабля New Shepard с 12 на 13 октября из-за неблагоприятных погодных условий. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T20:05
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наука
техас
сша
космос - риа наука
джефф безос
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Компания Blue Origin объявила, что приняла решение перенести запуск космического корабля New Shepard с 12 на 13 октября из-за неблагоприятных погодных условий."В связи с прогнозируемым ветрами в западном Техасе мы переносим запуск корабля New Shepard на 13 октября", - сообщила компания в своём Twitter.Отмечается, что пуск состоится в 13.30 UTC (16.30 мск).Первый пилотируемый полет New Shepard состоялся в июле. Тогда на борту корабля на границе с космосом побывал владелец компании и богатейший человек мира Джефф Безос. Вместе с ним в испытательном пилотируемом полете участвовали младший брат Безоса Марк, 82-летняя пилот Уолли Фанк и 18-летний гражданин Голландии Оливер Дэмен.
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техас, сша, космос - риа наука, джефф безос, blue origin, new shepard
20:05 10.10.2021 (обновлено: 20:16 10.10.2021)
 
Blue Origin перенесла запуск корабля New Shepard

Компания Blue Origin сообщила о переносе запуска корабля New Shepard на 13 октября

© Фото : Blue OriginСуборбитальный корабль фирмы Blue Origin
Суборбитальный корабль фирмы Blue Origin - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© Фото : Blue Origin
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Компания Blue Origin объявила, что приняла решение перенести запуск космического корабля New Shepard с 12 на 13 октября из-за неблагоприятных погодных условий.
"В связи с прогнозируемым ветрами в западном Техасе мы переносим запуск корабля New Shepard на 13 октября", - сообщила компания в своём Twitter.
Отмечается, что пуск состоится в 13.30 UTC (16.30 мск).
Первый пилотируемый полет New Shepard состоялся в июле. Тогда на борту корабля на границе с космосом побывал владелец компании и богатейший человек мира Джефф Безос. Вместе с ним в испытательном пилотируемом полете участвовали младший брат Безоса Марк, 82-летняя пилот Уолли Фанк и 18-летний гражданин Голландии Оливер Дэмен.
Запуск космического корабля New Shepard - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 01:36
Космический корабль New Shepard
 
НаукаТехасСШАКосмос - РИА НаукаДжефф БезосBlue OriginNew Shepard
 
 
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