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Blue Origin перенесла запуск корабля New Shepard
Blue Origin перенесла запуск корабля New Shepard - РИА Новости, 10.10.2021
Blue Origin перенесла запуск корабля New Shepard
Компания Blue Origin объявила, что приняла решение перенести запуск космического корабля New Shepard с 12 на 13 октября из-за неблагоприятных погодных условий. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T20:05
2021-10-10T20:05
2021-10-10T20:16
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Компания Blue Origin объявила, что приняла решение перенести запуск космического корабля New Shepard с 12 на 13 октября из-за неблагоприятных погодных условий."В связи с прогнозируемым ветрами в западном Техасе мы переносим запуск корабля New Shepard на 13 октября", - сообщила компания в своём Twitter.Отмечается, что пуск состоится в 13.30 UTC (16.30 мск).Первый пилотируемый полет New Shepard состоялся в июле. Тогда на борту корабля на границе с космосом побывал владелец компании и богатейший человек мира Джефф Безос. Вместе с ним в испытательном пилотируемом полете участвовали младший брат Безоса Марк, 82-летняя пилот Уолли Фанк и 18-летний гражданин Голландии Оливер Дэмен.
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техас, сша, космос - риа наука, джефф безос, blue origin, new shepard
20:05 10.10.2021 (обновлено: 20:16 10.10.2021)
Blue Origin перенесла запуск корабля New Shepard
Компания Blue Origin сообщила о переносе запуска корабля New Shepard на 13 октября