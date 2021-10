https://ria.ru/20211010/zapusk-1753916341.html

Blue Origin перенесла запуск корабля New Shepard

Компания Blue Origin объявила, что приняла решение перенести запуск космического корабля New Shepard с 12 на 13 октября из-за неблагоприятных погодных условий. РИА Новости, 10.10.2021

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Компания Blue Origin объявила, что приняла решение перенести запуск космического корабля New Shepard с 12 на 13 октября из-за неблагоприятных погодных условий."В связи с прогнозируемым ветрами в западном Техасе мы переносим запуск корабля New Shepard на 13 октября", - сообщила компания в своём Twitter.Отмечается, что пуск состоится в 13.30 UTC (16.30 мск).Первый пилотируемый полет New Shepard состоялся в июле. Тогда на борту корабля на границе с космосом побывал владелец компании и богатейший человек мира Джефф Безос. Вместе с ним в испытательном пилотируемом полете участвовали младший брат Безоса Марк, 82-летняя пилот Уолли Фанк и 18-летний гражданин Голландии Оливер Дэмен.

