https://ria.ru/20211010/yemen-1753876480.html
На юге Йемена взорвался автомобиль
На юге Йемена взорвался автомобиль - РИА Новости, 10.10.2021
На юге Йемена взорвался автомобиль
Заминированный автомобиль взорвался в городе Аден в одноименной провинции на юге Йемена, целью была автоколонна с местными чиновниками, передает телеканал... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T12:43
2021-10-10T12:43
2021-10-10T14:27
в мире
йемен
аден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753883876_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3ded21ad1fdd7ad612a2d446cb18737.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался в городе Аден в одноименной провинции на юге Йемена, целью была автоколонна с местными чиновниками, передает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники.По информации источников, инцидент произошел в районе ат-Тавахи.
йемен
аден
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753883876_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a5aed02d1ac53b5fc7d65abee95e558e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, аден
12:43 10.10.2021 (обновлено: 14:27 10.10.2021)
На юге Йемена взорвался автомобиль
На юге Йемена взорвался заминированный автомобиль