https://ria.ru/20211010/yemen-1753876480.html

На юге Йемена взорвался автомобиль

На юге Йемена взорвался автомобиль - РИА Новости, 10.10.2021

На юге Йемена взорвался автомобиль

Заминированный автомобиль взорвался в городе Аден в одноименной провинции на юге Йемена, целью была автоколонна с местными чиновниками, передает телеканал... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T12:43

2021-10-10T12:43

2021-10-10T14:27

в мире

йемен

аден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753883876_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3ded21ad1fdd7ad612a2d446cb18737.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался в городе Аден в одноименной провинции на юге Йемена, целью была автоколонна с местными чиновниками, передает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники.По информации источников, инцидент произошел в районе ат-Тавахи.

йемен

аден

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, йемен, аден