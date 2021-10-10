https://ria.ru/20211010/witches-1753729450.html

Сожженные ведьмы и проклятые дети. На какие преступления толкают суеверия

Сожженные ведьмы и проклятые дети. На какие преступления толкают суеверия - РИА Новости, 10.10.2021

Сожженные ведьмы и проклятые дети. На какие преступления толкают суеверия

Магия, ритуальные убийства, преследование альбиносов и "проклятых" детей — все это по-прежнему часть повседневной жизни Черной Африки. Восемь женщин,... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T08:00

2021-10-10T08:00

2021-10-10T08:05

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Ксения Марсина. Магия, ритуальные убийства, преследование альбиносов и "проклятых" детей — все это по-прежнему часть повседневной жизни Черной Африки. Восемь женщин, заподозренных в колдовстве, недавно сожгли в Конго. Власти пытаются бороться с варварскими обычаями, но тщетно. Местные уверены, что так они чтут традиции предков. Однако дело не только в суевериях, на страхах перед всем иным и неизвестным прилично наживаются — и вожди, и знахари, и представители правоохранительных органов.Сожгли заживо"С июня по сентябрь зафиксировали 324 обвинения в колдовстве. Восемь женщин сожгли заживо, четверых увезли в неизвестном направлении так называемые ополченцы самообороны", — описывает происходящее в Демократической Республике Конго правозащитница Нелли Адиджа из "Ассоциации женщин в СМИ".Убийства участились в неспокойной восточной провинции, где долгие годы орудуют вооруженные группировки. Нападения спровоцировали баджакази — самопровозглашенные знахари и ложные проповедники. В основном тоже женщины."Такие "экстрасенсы" манипулируют людьми, играют на их доверчивости, пытаясь добиться авторитета у себя в поселках. А в Конго трагически переплелись этнические противоречия и жажда власти. Государство со своими обязанностями не справляется, вот и приходят всякие "охотники на ведьм", — рассказывает в беседе с РИА Новости суданский журналист Мааз Алнугоми.Похожая ситуация и в Танзании. Там преследуют женщин старше 60 лет. С начала года — шесть убийств. Силовики жалуются, что найти виновных практически невозможно. Каждый раз старосты уверяют, что это сделала толпа, и не называют имен.В Гамбии со сменой власти "охота на ведьм" поутихла, но не до конца. Десять лет назад при президенте Яйе Джамме люди в красных одеждах с коровьими хвостами и рогами могли арестовать любого. Им помогали вооруженные солдаты и полицейские. По данным Amnesty International, подозреваемых заставляли пить галлюциногенное зелье, после чего они признавались в колдовстве. В чистках пострадали тысячи, некоторые погибли.Охота на альбиносовНа альбиносах — проклятье. Если в семье родился такой ребенок — беда. При этом части тел альбиносов пользуются большим спросом у знахарей из Танзании, Кении и Конго. Из них делают амулеты и обереги. Некоторые органы стоят около тысячи долларов, для Африки — колоссальная сумма.Раньше светлокожих убивали, и чаще всего безнаказанно. Жертв объявляли пропавшими без вести. Теперь под угрозой смертной казни резать перестали, но могут покалечить."На такие преступления толкают знахари, называющие себя традиционными целителями. Их "духи" консультируют каждого, лишь бы деньги платили. В жертву обычно приносят коз или цыплят. Когда это не помогает, требуют большего. Например, жизнь ребенка или убийство "ведьмы", — объясняет Алнугоми.Плохо относятся к детям-инвалидам и тем, чья мать умерла при родах. Считается, что такие приносят беду. Их убивают, полагая, что совершают благое дело: дескать, малыш отправился к богам или духам — то есть "домой, к истинным родителям".Сложности и с близнецами. В Нигерии, если со временем они перестают быть похожими друг на друга, верят, что один из них скоро умрет. Родители начинают одинаково их одевать и причесывать, лишь бы обмануть злой рок. "У нас в стране думают, что у близнецов на двоих одна душа и одна судьба. А на Мадагаскаре полагают, что мать двойняшек навлекла на весь род проклятье, за это ее могут убить. Раньше избавлялись и от детей, сейчас в живых оставляют старшего из близнецов", — пояснил РИА Новости нигерийский политолог Виктор Асидже.В Нигерии колдовство запрещено законом, за это полагается тюрьма. Обвинить могут даже детей. За последние годы, по официальным данным, около 15 тысяч человек признали колдунами и ведьмами, среди них немало подростков и малышей. Большинство родители выгнали из дома.В Анголе детей, оставшихся сиротами, подозревают в "одержимости демонами". Их избивают, приковывают цепями, не кормят, отдают в приюты или выбрасывают на улицу. В некоторых семьях несовершеннолетних специально объявляют колдунами, чтобы избавиться от лишнего рта.Против такой жестокости выступают местные правозащитники. Нигерийский гуманист Лео Игве сильно пострадал, пытаясь спасти двух подростков, обвиненных в колдовстве в штате Аква-Ибом на юге страны. Его арестовали и избили. Он считает все это следствием суеверий: "Задержка в развитии континента связана с тем, что здесь существует странная смесь фундаментального христианства и трайбализма".Наживаются на колдовствеВласти просвещают население, есть особые подразделения полиции по борьбе с ритуальными убийствами. Но в большинстве случаев это бесполезно, поскольку многие стражи порядка сами побаиваются колдунов, а за определенную сумму и вовсе готовы закрыть глаза на преступление.На "колдунах" зарабатывают и племенные вожди, выносящие приговор. Именно поэтому так часто устраивают суды над "ведьмами". Оправданий практически не бывает. Подозреваемый должен выплатить вождю немалую сумму и около месяца бесплатно на него работать. Так что за пару недель можно сколотить приличное состояние.Процветают и местные знахари, торгующие разными ритуалами и снятием "порчи".В арабских странах северной части континента ничего подобного нет. Все это к югу от Сахары — в так называемой Черной Африке, объединяющей более сорока стран. Не исключение и одно из самых благополучных государств — ЮАР. Здесь даже есть официально зарегистрированные ведьмы. Для остальных по закону штраф в 40 тысяч долларов или же десять лет тюрьмы.Охотятся на ведьм и за пределами Африки. В Британии за год зафиксировали 80 случаев насилия над детьми, заподозренными в колдовстве. Происходило это в семьях выходцев из Конго. Несовершеннолетних пытали, били и истязали. Но если в Европе ребенка могут защитить многие организации, то в Африке ситуация иная. Для изменений нужны мощные преобразования и в обществе, и в экономике. А для континента, на котором даже простые лекарства порой редкость, это звучит как утопия.

https://ria.ru/20210721/koldovstvo-1742260269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ангола, кения, гамбия, amnesty international, яйя джамме (президент гамбии), конго