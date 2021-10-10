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Число жертв от взрыва на юге Йемена возросло до пяти человек
Число жертв от взрыва на юге Йемена возросло до пяти человек - РИА Новости, 10.10.2021
Число жертв от взрыва на юге Йемена возросло до пяти человек
Число жертв взрыва на юге Йемена возросло до 5, четверо из них - охранники губернатора временной столицы международно признанных властей Йемена Адена, сообщил... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T14:51
2021-10-10T14:51
2021-10-10T14:52
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КАИР, 10 окт - РИА Новости. Число жертв взрыва на юге Йемена возросло до 5, четверо из них - охранники губернатора временной столицы международно признанных властей Йемена Адена, сообщил РИА Новости источник в местных властях Адена."Пять человек погибли, из них четверо охранников губернатора Адена Ахмеда Хамеда Ламильса в результате взрыва заминированной машины на пути следования его кортежа. В машине с губернатором находился министр сельского и рыбного хозяйства Салем ас-Сокотри. Инцидент произошел к западу от Адена в управлении ат-Тавахи", - сказал источник.По его словам, ранения получили не менее четырех человек, значительный ущерб был нанесен близлежащим строениям.
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в мире, взрыв, аден, йемен
14:51 10.10.2021 (обновлено: 14:52 10.10.2021)
Число жертв от взрыва на юге Йемена возросло до пяти человек
Число жертв от взрыва заминированной машины на юге Йемена возросло до пяти человек