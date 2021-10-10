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Число жертв от взрыва на юге Йемена возросло до пяти человек

Число жертв от взрыва на юге Йемена возросло до пяти человек - РИА Новости, 10.10.2021

Число жертв от взрыва на юге Йемена возросло до пяти человек

Число жертв взрыва на юге Йемена возросло до 5, четверо из них - охранники губернатора временной столицы международно признанных властей Йемена Адена, сообщил... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T14:51

2021-10-10T14:51

2021-10-10T14:52

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йемен

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КАИР, 10 окт - РИА Новости. Число жертв взрыва на юге Йемена возросло до 5, четверо из них - охранники губернатора временной столицы международно признанных властей Йемена Адена, сообщил РИА Новости источник в местных властях Адена."Пять человек погибли, из них четверо охранников губернатора Адена Ахмеда Хамеда Ламильса в результате взрыва заминированной машины на пути следования его кортежа. В машине с губернатором находился министр сельского и рыбного хозяйства Салем ас-Сокотри. Инцидент произошел к западу от Адена в управлении ат-Тавахи", - сказал источник.По его словам, ранения получили не менее четырех человек, значительный ущерб был нанесен близлежащим строениям.

аден

йемен

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, взрыв, аден, йемен