https://ria.ru/20211010/vybory-1753862830.html
В Чехии опубликовали результаты выборов в парламент
В Чехии опубликовали результаты выборов в парламент - РИА Новости, 10.10.2021
В Чехии опубликовали результаты выборов в парламент
Центральное статуправление Чехии опубликовало в воскресенье официальные результаты выборов в парламент республики, которые состоялись в пятницу и субботу. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T10:14
2021-10-10T10:14
2021-10-10T10:14
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ПРАГА, 10 окт – РИА Новости. Центральное статуправление Чехии опубликовало в воскресенье официальные результаты выборов в парламент республики, которые состоялись в пятницу и субботу.Победителем выборов стала коалиция "Вместе", объединяющая 3 либеральных партии и движения: Гражданскую демократическую партию, Христианско-демократическое движение и движение ТОР 09. Коалиция набрала 27,79% голосов и получит в парламенте 71 мандат.Второе место заняло центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша, которое набрало 27,12% и получит 72 места в парламенте.На третьем месте еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые". Эта коалиция получила 15,62% и 37 мандатов.В состав парламента также попало евроскептическое движение "Свобода и прямая демократия" - 9,56% и 20 депутатских мест.В состав законодательного органа не попали две старейшие партии республики – социал-демократическая и коммунистическая, причем у коммунистов это случилось впервые с 1921 года. Обе партии не сумели преодолеть 5-процентный барьер. Руководство обеих партий ушло в отставку.Явка на выборах составила 65,43%.
https://radiosputnik.ria.ru/20211009/frg-1753812124.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия
В Чехии опубликовали результаты выборов в парламент
В Чехии опубликовали официальные результаты выборов в парламент
ПРАГА, 10 окт – РИА Новости.
Центральное статуправление Чехии
опубликовало в воскресенье официальные результаты выборов в парламент республики, которые состоялись в пятницу и субботу.
Победителем выборов стала коалиция "Вместе", объединяющая 3 либеральных партии и движения: Гражданскую демократическую партию, Христианско-демократическое движение и движение ТОР 09. Коалиция набрала 27,79% голосов и получит в парламенте 71 мандат.
Второе место заняло центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша, которое набрало 27,12% и получит 72 места в парламенте.
На третьем месте еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые". Эта коалиция получила 15,62% и 37 мандатов.
В состав парламента также попало евроскептическое движение "Свобода и прямая демократия" - 9,56% и 20 депутатских мест.
В состав законодательного органа не попали две старейшие партии республики – социал-демократическая и коммунистическая, причем у коммунистов это случилось впервые с 1921 года. Обе партии не сумели преодолеть 5-процентный барьер. Руководство обеих партий ушло в отставку.
Явка на выборах составила 65,43%.