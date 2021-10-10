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В Чехии опубликовали результаты выборов в парламент
В Чехии опубликовали результаты выборов в парламент - РИА Новости, 10.10.2021
В Чехии опубликовали результаты выборов в парламент
Центральное статуправление Чехии опубликовало в воскресенье официальные результаты выборов в парламент республики, которые состоялись в пятницу и субботу. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T10:14
2021-10-10T10:14
в мире
чехия
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ПРАГА, 10 окт – РИА Новости. Центральное статуправление Чехии опубликовало в воскресенье официальные результаты выборов в парламент республики, которые состоялись в пятницу и субботу.Победителем выборов стала коалиция "Вместе", объединяющая 3 либеральных партии и движения: Гражданскую демократическую партию, Христианско-демократическое движение и движение ТОР 09. Коалиция набрала 27,79% голосов и получит в парламенте 71 мандат.Второе место заняло центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша, которое набрало 27,12% и получит 72 места в парламенте.На третьем месте еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые". Эта коалиция получила 15,62% и 37 мандатов.В состав парламента также попало евроскептическое движение "Свобода и прямая демократия" - 9,56% и 20 депутатских мест.В состав законодательного органа не попали две старейшие партии республики – социал-демократическая и коммунистическая, причем у коммунистов это случилось впервые с 1921 года. Обе партии не сумели преодолеть 5-процентный барьер. Руководство обеих партий ушло в отставку.Явка на выборах составила 65,43%.
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в мире, чехия
10:14 10.10.2021
 
В Чехии опубликовали результаты выборов в парламент

В Чехии опубликовали официальные результаты выборов в парламент

© AP Photo / Petr David JosekЧеловек опускает бюллетень в избирательную урну в Чехии
Человек опускает бюллетень в избирательную урну в Чехии - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© AP Photo / Petr David Josek
Читать ria.ru в
ПРАГА, 10 окт – РИА Новости. Центральное статуправление Чехии опубликовало в воскресенье официальные результаты выборов в парламент республики, которые состоялись в пятницу и субботу.
Победителем выборов стала коалиция "Вместе", объединяющая 3 либеральных партии и движения: Гражданскую демократическую партию, Христианско-демократическое движение и движение ТОР 09. Коалиция набрала 27,79% голосов и получит в парламенте 71 мандат.
Второе место заняло центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша, которое набрало 27,12% и получит 72 места в парламенте.
На третьем месте еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые". Эта коалиция получила 15,62% и 37 мандатов.
В состав парламента также попало евроскептическое движение "Свобода и прямая демократия" - 9,56% и 20 депутатских мест.
В состав законодательного органа не попали две старейшие партии республики – социал-демократическая и коммунистическая, причем у коммунистов это случилось впервые с 1921 года. Обе партии не сумели преодолеть 5-процентный барьер. Руководство обеих партий ушло в отставку.
Явка на выборах составила 65,43%.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 15:17В мире
"Занавес". Захарова раскритиковала выборы в бундестаг
 
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