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Процедура выборов в парламент Ирака

Процедура выборов в парламент Ирака - РИА Новости, 10.10.2021

Процедура выборов в парламент Ирака

В соответствии с Конституцией (2005) Ирак – независимое суверенное государство. Форма правления – демократическая, федеративная, парламентская республика. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T03:02

2021-10-10T03:02

2021-10-10T03:02

справки

ирак

парламент ирака

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В соответствии с Конституцией (2005) Ирак – независимое суверенное государство. Форма правления – демократическая, федеративная, парламентская республика.Главным законодательным органом Ирака является Совет представителей.Совет представителей избирается сроком на четыре года. Новый состав парламента должен быть избран не позднее, чем за 45 дней до завершения полномочий предыдущего парламента.Совет представителей состоит из 329 мест, 9 из них должны занимать представители этноконфессиональных меньшинств (пять мест для христиан и по одному для езидов, сабиев-мандеев, шабаков и курдов). Согласно "Закону о выборах" (2020) парламентские выборы проводятся в 83 избирательных округах. При этом в каждой провинции должно быть больше одного избирательного округа (ранее каждая провинция составляла один избирательный округ).От каждого округа будет избрано от трех до пяти депутатов в зависимости от численности населения провинции. При этом закон гарантирует, что 25% мест в Совете представителей должны занимать женщины. Правом выдвигать кандидатуру для участия в выборах в Совет представителей обладают дееспособные граждане Ирака, достигшие 28 лет на день голосования, не замешанные в преступлениях. У кандидата должен быть как минимум аттестат о среднем образовании.Кандидат может баллотироваться только в том округе, где он проживает. Его кандидатуру должны поддержать не менее 500 избирателей округа, в котором он выдвигает свою кандидатуру. Не могут баллотироваться военнослужащие, сотрудники органов безопасности. Кандидаты могут участвовать в выборах как от политических партий и союзов, так и быть независимыми.Правом голоса обладают граждане Ирака, достигшие 18 лет, зарегистрированные в реестре избирателей и получившие электронную карточка избирателя, содержащую биометрические данные избирателя.Депутаты избираются путем прямого тайного всеобщего голосования, проходящего в один день.Избиратели голосуют за конкретного кандидата в соответствующем избирательном округе.В ходе подведения итогов выборов подсчитывается количество голосов, отданных за каждого кандидата в избирательном округе. Кандидаты ранжируются в зависимости от количества действительных голосов, полученных каждым из них (от высшего к низшему).Избранными в округе считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Если на последнее место от округа претендуют два кандидата, набравшие равное количество голосов, то победителя выбирают в ходе жеребьевки.В случае, если женщина не получила одно из мест в избирательном округе, последний победивший кандидат-мужчина в списке будет заменен женщиной, получившей наибольшее количество голосов среди женщин в том же избирательном округе.Если место в палате представителей по какой-либо причине становится вакантным, его заменяет кандидат, набравший наибольшее количество голосов из числа проигравших в том же избирательном округе. Закон обязывает объявить результаты выборов через 24 часа после окончания голосования. Иракцы, проживающие за пределами страны, в 2021 году не будут голосовать на парламентских выборах. Однако за два дня до выборов будет проведено "специальное голосование" для сотрудников сил безопасности, перемещенных лиц и заключенных.По данным ООН, население Ирака составляет 40,2 миллиона человек, 60% из которых моложе 25 лет. Число избирателей составляет 25 миллионов человек, из них теоретически могут проголосовать 23 миллиона, поскольку они получили электронную карточку избирателя.Число кандидатов на выборах составляет более 3240 человек, в том числе около 950 женщин. Примерно четверть кандидатов являются независимыми, остальные представляют политические партии и союзы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, ирак, парламент ирака